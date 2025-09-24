HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump denuncia "triple sabotaje" en la ONU y exige cárcel por fallos en su discurso en la Asamblea: "Una verdadera vergüenza"

La detención inesperada de una escalera mecánica fue uno de los 3 casos por los que Trump acusó a la ONU. "Increíble que Melania y yo no cayéramos", dijo.

Donald Trump fue a la Asamblea General de la ONU junto a su esposa Melania Trump.
Donald Trump fue a la Asamblea General de la ONU junto a su esposa Melania Trump. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una serie de fallos técnicos antes y durante su discurso en la Asamblea General de la ONU, los cuales consideró un intento de sabotaje contra él. "Una VERDADERA VERGÜENZA en las Naciones Unidas: ¡no uno, ni dos, sino tres sucesos muy siniestros!", dijo en Truth Social.

Trump expresó su indignación por los incidentes y exigió que se investigaran a los responsables, e involucrar incluso al Servicio Secreto de EE.UU. Asimismo, pidió la cárcel por el desafortunado hecho. "¡Los responsables deberían ser detenidos!", expresó el mandatario en su plataforma.

lr.pe

Los 3 casos por los que Trump acusa a la ONU de sabotaje

Donald Trump acusó a la ONU de sabotaje por tres incidentes durante su visita a la Asamblea General: la detención inesperada de una escalera mecánica, un fallo en el teleprompter y problemas de sonido en el auditorio. Según Trump, estas fallas fueron parte de un plan para dificultar su discurso.

Primera parte de la acusación de Trump a la ONU. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social<br>

Primera parte de la acusación de Trump a la ONU. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

"La primera persona a la que vi al terminar fue Melania, que estaba sentada justo delante. Le pregunté: ‘¿Qué tal lo he hecho?’, y ella me respondió: ‘No he podido oír ni una palabra de lo que has dicho' (...) Voy a enviar una copia de esta carta al secretario general y exijo una investigación inmediata. No es de extrañar que las Naciones Unidas no hayan sido capaces de cumplir la función para la que fueron creadas. Deben conservarse todas las cintas de seguridad de la escalera mecánica, especialmente las del botón de parada de emergencia", concluyó.

Segunda parte de la acusación de Trump a la ONU. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social<br>

Segunda parte de la acusación de Trump a la ONU. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

"Es increíble que Melania y yo no cayéramos"

Donald Trump relató que, durante su ascenso a la sala principal de la Asamblea General, la escalera mecánica se detuvo de golpe mientras él y su esposa subían. "Se paró en seco. Es increíble que Melania y yo no cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Solo gracias a que ambos nos agarramos con fuerza a la barandilla, no se produjo una catástrofe", contó.

Para el mandatario fue parte de un intento de obstaculizar su intervención en la cumbre internacional. El video del tenso momento circuló en redes sociales, donde claramente se ven los rostros desencajados de Trump y su esposa.

