Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Economía

EE. UU. y Canadá concentran más del 86% de demanada de las muñequerías peruanas: exportaciones superan los USD 4,7 millones en 2025

Las exportaciones de muñequería peruana alcanzaron los US$4,7 millones entre enero y julio de 2025, siendo un 13% del total de artesanías. Estados Unidos y Canadá lideran las compras.

Exportaciones de muñequería peruana superan los USD 4,7 millones en 2025, con EE. UU. y Canadá como destinos principales al concentrar más del 86% de la demanda
Exportaciones de muñequería peruana superan los USD 4,7 millones en 2025, con EE. UU. y Canadá como destinos principales al concentrar más del 86% de la demanda | Foto: Composición LR/ Andina/ ChatGPT

Estados Unidos y Canadá siguen como los principales compradores de la muñequería peruana, con adquisiciones por US$2 millones 111.000 y US$1 millón 952.000, respectivamente, lo que representa el 86,3% del total en el periodo. Otros destinos relevantes fueron Países Bajos, Australia y China.

La producción está a cargo de asociaciones de artesanas de distintas regiones, las cuales conservan técnicas tradicionales para elaborar piezas únicas. Entre las empresas más activas figuran Colecciones y Diseños, New Expo, Niko International, Naguska y Textile Sourcing Perú.

PUEDES VER: No es el arándano: la fruta peruana que es el producto estrella en 2025 con ventas que superan los US$1.000 millones

Exportaciones en muñequería peruana superaron los USD 4 millones entre enero y julio de 2025

El sector de muñequería peruana atraviesa un momento de auge en el mercado internacional. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones alcanzaron los US$4 millones 709.000 y se consolidaron como la principal partida del rubro de artesanías, al concentrar el 13% del total, según la Asociación de Exportadores (Adex).

El mayor dinamismo provino de destinos emergentes como Bolivia, México y Aruba, que registraron aumentos superiores al 100%. En detalle, Bolivia sorprendió con un incremento de 1.140%, México con 129,4% y Aruba con 105,6%. También destacaron Noruega (+57,9%) y Japón (+49,2%), lo que evidencia la diversificación geográfica de la demanda.

PUEDES VER: Exportaciones de Perú 2025: récord histórico de US$84.327 millones

En 2024, los envíos de muñequería sumaron US$10 millones 879.000, lo que representó un crecimiento de 10,5% frente al año anterior. Entre enero y julio de 2025, Lima lideró las exportaciones con el 92% de los envíos, seguida por Arequipa, Puno, Cusco, Callao, Junín y Tacna.

No es el arándano: la fruta peruana que es el producto estrella en 2025 con ventas que superan los US$1.000 millones

Exportaciones peruanas sumaron US$46.930 millones hasta julio 2025, con crecimiento de 17,1%

Exportaciones de Perú 2025: récord histórico de US$84.327 millones

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Remate de Aduanas Sunat septiembre 2025: laptops, iPads y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

¿Cuánto es la pensión máxima para jubilados de la ONP y cuántas veces deben aportar los afiliados del SNP para recibir este beneficio?

Lima Metropolitana sumará un nuevo centro comercial: este histórico distrito tendrá su primer mall con inversión estimada en S/80.000 millones

Congreso: proponen elevar de S/300 a S/1.130 el aguinaldo para trabajadores del sector público

Octavo retiro AFP empezaría en noviembre de 2025: conoce las posibles fechas de desembolso

