Exportaciones de muñequería peruana superan los USD 4,7 millones en 2025, con EE. UU. y Canadá como destinos principales al concentrar más del 86% de la demanda | Foto: Composición LR/ Andina/ ChatGPT

Estados Unidos y Canadá siguen como los principales compradores de la muñequería peruana, con adquisiciones por US$2 millones 111.000 y US$1 millón 952.000, respectivamente, lo que representa el 86,3% del total en el periodo. Otros destinos relevantes fueron Países Bajos, Australia y China.

La producción está a cargo de asociaciones de artesanas de distintas regiones, las cuales conservan técnicas tradicionales para elaborar piezas únicas. Entre las empresas más activas figuran Colecciones y Diseños, New Expo, Niko International, Naguska y Textile Sourcing Perú.

Exportaciones en muñequería peruana superaron los USD 4 millones entre enero y julio de 2025

El sector de muñequería peruana atraviesa un momento de auge en el mercado internacional. Entre enero y julio de 2025, las exportaciones alcanzaron los US$4 millones 709.000 y se consolidaron como la principal partida del rubro de artesanías, al concentrar el 13% del total, según la Asociación de Exportadores (Adex).

El mayor dinamismo provino de destinos emergentes como Bolivia, México y Aruba, que registraron aumentos superiores al 100%. En detalle, Bolivia sorprendió con un incremento de 1.140%, México con 129,4% y Aruba con 105,6%. También destacaron Noruega (+57,9%) y Japón (+49,2%), lo que evidencia la diversificación geográfica de la demanda.

En 2024, los envíos de muñequería sumaron US$10 millones 879.000, lo que representó un crecimiento de 10,5% frente al año anterior. Entre enero y julio de 2025, Lima lideró las exportaciones con el 92% de los envíos, seguida por Arequipa, Puno, Cusco, Callao, Junín y Tacna.