España: juez pide enjuiciar a esposa de presidente Pedro Sánchez por malversación de fondos

Una funcionaria contratada por la Presidencia del Gobierno habría trabajado con Begoña Gómez en actividades privadas, hecho que la esposa del presidente de España ha negado.

Begoña Gómez ha negado ser culpable de malversación de fondos.
Begoña Gómez ha negado ser culpable de malversación de fondos. | Foto: AFP

El juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por presunta malversación de fondos, concluyó la investigación y decidió enviarla a juicio ante un jurado popular, según un documento judicial.

El magistrado Juan Carlos Peinado considera que Cristina Álvarez (una funcionaria contratada por la presidencia del Gobierno) trabajó para Begoña Gómez en sus actividades privadas, lo cual constituiría malversación de fondos públicos.

PUEDES VER: España: esposa del presidente Pedro Sánchez comparece ante juez y niega haber malversado fondos

lr.pe

¿Qué concluyó el juez español?

Peinado sostuvo que, luego de su investigación, ve verosimilitud de los hechos de los que se acusa a Gómez, por lo que se encuentran ante indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos.

Por ese motivo, el juez español dio por cerradas las pesquisas y propuso que el caso vaya a juicio ante el Tribunal Del Jurado, es decir, ante un jurado popular, de acuerdo al documento.

Además de Begoña Gómez, Peinado acusa de malversación a Cristina Álvarez y a Francisco Aguirre, funcionario que la habría contratado y que actualmente se desempeña como delegado del Gobierno en Madrid.

El juez se reunirá con Gómez, Álvarez y Aguirre para comunicarles este cambio en el proceso. Cabe resaltar que esta decisión todavía puede ser recurrida y, por tanto, no es definitiva.

PUEDES VER: Pedro Sánchez responde a Israel tras acusaciones de genocidio y califica los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos"

lr.pe

Hay otros funcionarios del gobierno investigados

El pasado 10 de setiembre de 2025, Begoña Gómez compareció ante el juez Juan Carlos Peinado y negó tajantemente haber incurrido en malversación de fondos.

La esposa de Pedro Sánchez aseguró que, de forma "puntual", pidió a Cristina Álvarez "enviar algún mensaje", pero insistió en que nunca la ayudó en sus actividades profesionales.

Aparte de este caso por malversación de fondos, el magistrado también indaga si Begoña Gómez se aprovechó del cargo de su esposo en sus negocios privados.

Esta causa provocó un a fuerte tensión entre la fiscalía, que pidió cerrarla, y el juez. También generó molestia en Pedro Sánchez, quien estuvo debatiéndose si renunciaba, lo que al final no hizo.

PUEDES VER: Pedro Sánchez anuncia medidas inmediatas para frenar el "genocidio en Gaza" y aumentar la presión sobre Israel

lr.pe

El caso de su esposa es una de las carpetas judiciales que cercan a Pedro Sánchez, a quien la oposición de derecha le pide casi a diario la renuncia.

Dos antiguos colaboradores suyos (Santos Cerdán y José Luis Ábalos) están siendo investigados en un caso de sobornos a cambio de obras públicas. También son objeto de causas judiciales su hermano menor y el fiscal general del Estado, nombrado por su Gobierno.

