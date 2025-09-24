¿La frontera más pequeña del mundo? Este 'peñón' es separado de Marruecos solo por 85 metros, pero no tiene acceso terrestre

Son 195 los países en la extensión de la Tierra, de los cuales 193 son reconocidos por la ONU. Cada una de estas naciones cuenta o comparte fronteras con otros estados y, aunque muchas de ellas tienen una extensión considerable en kilómetros, hay una que destaca por no llegar siquiera a los 100 metros. La mayoría de los países comparten al menos un límite con otra nación.

Dentro de estos parámetros, la peculiaridad de una frontera en África destaca por ser la más pequeña o corta del mundo. Con apenas 85 metros de longitud, conecta el Peñón de Vélez de la Gomera con África. Este diminuto "peñón" es gobernado por España, por lo que, pese a estar anclado a Marruecos, cuenta con un límite territorial con el país africano.

Peñón de Vélez de la Gomera, la frontera entre España y Marruecos

El Peñón de Alhucemas es un pequeño islote español situado en la bahía homónima, frente a la costa marroquí. Con una superficie de aproximadamente 0,015 km² y una altitud máxima de 27 metros, el peñón alberga una guarnición militar española y diversas instalaciones, como un puerto, un faro y una iglesia. Aunque se encuentra a unos 700 metros de la costa de Marruecos, la distancia más corta entre el peñón y la tierra firme es de 85 metros, lo que lo convierte en una de las fronteras terrestres más pequeñas del mundo.

La soberanía española sobre el Peñón de Alhucemas ha sido objeto de disputas con Marruecos desde la independencia de este último en 1956. A pesar de las reclamaciones marroquíes, España mantiene el control del islote y ha reforzado su presencia militar en la zona. En 2024, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, visitó el peñón reafirmando al territorio como español en el norte de África.

¿Cuál es la historia del Peñón de Vélez de la Gomera?

El Peñón de Vélez de la Gomera es un pequeño enclave español situado en la costa norte de África, frente a las costas de Marruecos, a unos 117 km al sureste de Ceuta. Originalmente, una isla rocosa, el 6 de septiembre de 1564, bajo el reinado de Felipe II, España recuperó el control del peñón tras una exitosa expedición liderada por García Álvarez de Toledo Osorio.

En 1930, un terremoto unió el peñón al continente africano mediante un estrecho istmo de arena de 85 metros, creando la frontera terrestre más corta del mundo. Actualmente, el Peñón de Vélez de la Gomera es una plaza de soberanía española, habitada de forma permanente por efectivos del Ejército de Tierra español, específicamente del Grupo de Regulares nº 52, dependiente de la Comandancia General de Melilla.

Cabe indicar que, el peñón carece de recursos naturales como agua potable y vegetación, por lo que depende de una pequeña desaladora para su abastecimiento. A lo largo de su historia, ha sido escenario de diversos incidentes, como el ocurrido el 29 de agosto de 2012, cuando activistas marroquíes intentaron izar la bandera de Marruecos en el peñón, siendo detenidos por las fuerzas españolas.