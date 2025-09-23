HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Mario Colomina, el influencer español que conquistó TikTok con su pasión por el Perú: "Mi amor nació por la gastronomía"

El amor Mario Colomina por el Perú nació durante sus estudios en Barcelona, tras probar la deliciosa comida peruana. Desde entonces, ha recorrido el país resaltando los sabores de cada plato típico peruano y compartiéndolos en Europa y a través de sus redes sociales.

El influencer español Mario Colomina difunde en sus redes sociales su amor por la gastronomía del Perú.
El influencer español Mario Colomina difunde en sus redes sociales su amor por la gastronomía del Perú. | Foto: composición LR/Instagram/@mariocolomina

Español de nacimiento, peruano de corazón. Mario Colomina es un reconocido creador de contenido español que logró cautivar a los usuarios por difundir la cultura y gastronomía peruana en Europa. Con más de medio millón de seguidores en TikTok, el joven influencer no solo visita restaurantes en distintas ciudades del viejo continente, sino que recorre las calles de España para dar a conocer a sus compatriotas el ceviche, el pan con chicharrón, la causa limeña, el pollo a la brasa y demás platos típicos del Perú.

Su amor por el país nació en la universidad cuando cursaba la carrera de Interpretación y Artes escénicas, en Barcelona. Un compañero lo llevó a comer a un restaurante peruano y quedó impresionado por los sabores. Su curiosidad e interés por la cultura y gastronomía aumentó aún más cuando conoció a dos peruanos en sus viajes de trabajo como azafato. Fue entonces que, en 2021, decidió viajar al Perú.

PUEDES VER: Influencer vive momento dramático junto al Grupo Terna: exposición a gas lacrimógeno lo deja en shock: "Esto es bravo"

lr.pe

"Mi amor por el Perú nació a partir de la gastronomía. El momento exacto lo recuerdo perfectamente: un amigo de la universidad, con quien estudié interpretación en Barcelona, me llevó a un restaurante peruano. Desde el primer minuto me sorprendió la amplia variedad de sabores, la mezcla de culturas y la fuerza que transmitía cada plato (...) Un mes después, me reuní con mi amigo y él me propuso viajar juntos al Perú. No lo dudamos. Esa decisión, sin saberlo, sería una de las más acertadas de mi vida", comentó en una entrevista con La República.

¿Cómo fue su primera experiencia en Perú?

Según explicó el creador de contenido, llegó al Perú después de la pandemia. Con el apoyo de sus seguidores, pudo recorrer los mejores puestos de comida en el país, desde restaurantes hasta mercados. "Hicimos un pequeño estudio para identificar cuáles eran los lugares donde mejor se comía en el país (...) descubrimos que la mejor sazón no siempre está en los restaurantes más caros ni en los espacios más conocidos, sino en las calles, los mercados y las cocinas populares. En Perú no hace falta gastar demasiado para comer increíble", señaló.

PUEDES VER: Youtuber español Mario Colomina terminó empapado y pintado en el Carnaval de Cajamarca 20205: "Ni el de Brasil te supera"

lr.pe

Lo que comenzó como un hobby, grabar videos y visitar distintos lugares, poco a poco se convirtió en su principal trabajo en redes sociales. Nunca imaginó que esa afición llegaría a darle la oportunidad de mostrar al mundo lo maravilloso que tiene el Perú. Consciente de la responsabilidad que implica, asegura que lo asume con orgullo y compromiso.

Mario Colomina, Perú, gastronomía, España

Su amor por el Perú nació a través de la gastronomía. Foto: composición LR/Instagram

"Hoy en día sí siento que es una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, un orgullo poder mostrarle al mundo lo maravilloso que tiene el Perú. Como decía Spider-Man: “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”, y yo lo tomo muy en serio. Me siento afortunado de estar en esta posición y espero estar siempre a la altura de lo que significa representar, aunque sea un pedacito, de la cultura y gastronomía peruana", indicó.

Aunque recibe un gran apoyo de la comunidad peruana, también ha enfrentado críticas por potenciar ciertas ideas. Sin embargo, aclara que prefiere quedarse solo con los comentarios constructivos y positivos.

"Recuerdo muy bien un video que hice hace un año, justo después de regresar del Perú. En él comentaba que la fruta y las verduras en España ya no tienen el mismo sabor que en el Perú (...) Ese video generó muchas críticas, pero también abrió un debate. Yo prefiero quedarme con los comentarios constructivos y positivos", explicó Mario Colomina.

Español de nacimiento, pero peruano de corazón

Tras más de 3 años en redes sociales, Mario Colomina no duda en asumirse embajador del Perú, pues aunque nació en España, cada vez más comparte y difunde su amor por la cultura y gastronomía peruana. Actualmente, el influencer español se mantiene muy activo en sus cuentas de Instagram, YouTube, Facebook y TikTok, donde comparte cada una de experiencias y expresa su pasión por el Perú.

"Nací en España, pero estoy construyendo tanto mi carrera como parte de mi vida en el Perú. Me siento muy orgulloso de haber descubierto este gran país y de representarlo allí donde voy. En su momento, los españoles fueron los conquistadores; pero hoy, cuando un español llega al Perú, es él quien termina siendo conquistado. Eso me ocurrió a mí. El Perú tiene la capacidad de enamorar a cualquiera que lo visite, sin importar su nacionalidad", compartió.

