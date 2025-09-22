HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Nigeria: cientos de mujeres protestan para conseguir más escaños en el Parlamento

A pesar de que varios países africanos han aumentado el número de escaños parlamentarios reservados para mujeres, en Nigeria la representación femenina continúa siendo mínima.

Mujeres de diferentes partes del país participaron en la marcha.
Mujeres de diferentes partes del país participaron en la marcha. | Foto: AFP

Cientos de mujeres se manifestaron en las calles de Abuya, la capital de Nigeria, para exigir al gobierno del presidente Bola Tinubu la creación de escaños reservados para mujeres, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

En la actualidad, varios países africanos, como Senegal y Ruanda, han incrementado el número de escaños parlamentarios reservados para mujeres mediante cuotas. No obstante, en Nigeria la representación femenina sigue siendo mínima.

PUEDES VER: Nigeria: ataque yihadista contra pueblo de desplazados provoca más de 60 fallecidos

lr.pe

Solo hay 4 mujeres en el Senado

Nigeria, el país más poblado de África, no tiene un sistema de cuotas de este tipo. De los 109 escaños en el Senado, apenas 4 son ocupados por senadoras, mientras que de los 360 miembros de la Cámara de Representantes, solo 16 son mujeres.

Varios grupos de mujeres de todo el país (y algunos hombres) se reunieron en Abuya y recorrieron las calles de la ciudad en una caravana de autobuses, furgonetas y camiones, según confirman los periodistas de AFP presentes en el lugar.

Las manifestantes buscan la aprobación de una enmienda constitucional llamada "Special Seats Bill" que añadiría un escaño reservado a las mujeres en la Cámara y en el Senado en cada uno de los 36 estados de Nigeria, así como en el territorio de la capital federal.

PUEDES VER: Nigeria rechaza presiones de Estados Unidos para aceptar migrantes venezolanos deportados: "Ya somos 230 millones de personas"

lr.pe

Falta de representación femenina en el Parlamento

"Queremos que el poder legislativo trabaje para las mujeres", declaró Dorothy Njemanze, una de las organizadoras de la manifestación, quien aseguró que lograron reunir a más de 1000 personas a la marcha.

La falta de representación femenina fue objeto de un acalorado debate en Nigeria a principios del 2025, cuando la senadora Natasha Akpoti-Uduaghan fue suspendida tras denunciar acoso sexual por parte del presidente del Senado, Godswill Akpabio.

Akpabio negó las acusaciones en su contra. Posteriormente, la senadora que denunció acoso fue suspendida de su cargo por un incidente distinto relacionado con una disputa sobre la distribución de los asientos.

Esta suspensión generó fuertes críticas en Nigeria sobre el sexismo que estaría profundamente arraigado en la política.

Notas relacionadas
Nigeria: ataque yihadista contra pueblo de desplazados provoca más de 60 fallecidos

Nigeria: ataque yihadista contra pueblo de desplazados provoca más de 60 fallecidos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Nigeria rechaza presiones de Estados Unidos para aceptar migrantes venezolanos deportados: "Ya somos 230 millones de personas"

Nigeria rechaza presiones de Estados Unidos para aceptar migrantes venezolanos deportados: "Ya somos 230 millones de personas"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

Peruano arrestado 2 meses en EE.UU. por vender ceviche volvió a Perú y cuenta su calvario: "Estuve encadenado de pies y manos"

LEER MÁS
Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

LEER MÁS
El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¡Con Alianza Lima! Programación Copa Sudamericana y Libertadores: fecha, horarios y canales por los cuartos de final de los torneos Conmebol

Conductora de podcast deportivo causa indignación por insultos racistas a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Joven arrollado por bus interprovincial lleva un mes hospitalizado: familiares denuncian dilatación en investigación fiscal

Mundo

Periodista narró en vivo accidente aéreo en México sin saber que su exesposa, conductora de TV, iba a bordo

Controlador aéreo se quedó dormido en pleno turno y obligó a un avión procedente de París a esperar 18 minutos en el aire

Estados Unidos busca presionar la salida de Nicolás Maduro con despliegue de fuerzas en el Caribe, según análisis del New York Times

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Tomás Gálvez es designado nuevo fiscal de la Nación tras suspensión de Delia Espinoza

¿Quién es Tomás Gálvez?: perfil y hoja de vida de nuevo fiscal de la Nación vinculado a Los Cuellos Blancos

Susana Villarán: este martes inicia juicio contra exalcaldesa por el caso Rutas de Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota