El lago Malawi entre Tanzania y Mozambique se originó por la actividad tectónica del Rift de África Oriental. Foto: ESA

En África, una gigantesca grieta de 3.500 kilómetros que puede ser vista desde el espacio, podría origen a un nuevo océano. Esta región estrecha, denominada como el Rift de África Oriental, se extiende desde el mar Rojo hasta Mozambique. El sistema de fallas geológicas provocará la separación del continente y cambiaría la geografía africana, aunque el proceso tardaría millones de años para que logre completarse.

Este fenómeno geológico tuvo su origen hace 35 millones de años como resultado de tensiones en la capa más externa de la Tierra. Los geólogos indican que esta expansión tectónica ha provocado un debilitamiento de la superficie terrestre, lo que eventualmente podría dar lugar a la formación de una cuenca oceánica africana.

El Rift de África es una enorme grieta que formaría un nuevo océano en millones de años. Foto: Saxafimedia

¿Por qué África se está partiendo en dos?

Según Lucía Pérez Díaz, especialista en dinámica de fallas, la ruptura es producto de una fuerza de extensión horizontal en la litosfera, explica en The Conversation. La capa más externa de la Tierra se habría estirado y, en consecuencia, se volvió más delgada, lo que ocasionó que se rompa y se forme el valle del Rift.

La fisura africana está en un proceso lento de separación del continente, generando actividad sísmica y volcánica. Foto: Captura

“Las fisuras son la etapa inicial de una ruptura continental y, si tienen éxito, pueden conducir a la formación de una nueva cuenca oceánica”, afirma la experta. El proceso va acompañado de otros efectos geológicos, como vulcanismo y actividad sísmica.

La experta indica que bajo la gran grieta asciende una gran columna de manto que hace que la litósfera se continue debilitando y rompiendo. La presencia de este fenómeno ha sido registrada en estudios geofísicos y se conoce como “superolaje africano”.

¿A qué velocidad se está partiendo África?

La separación continental de África es extremadamente lenta y tomaría decenas de millones de años antes de completarse. "La separación actual ocurre al mismo ritmo al que crecen las uñas de los pies", señala Cinthya Ebinger, catedrática de geología de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. Por lo tanto, el continente tardaría alrededor de 10 millones de años en dividirse por completo, formando una cuenca oceánica similar al Mar Rojo o una versión pequeña del océano Atlántico.

El Valle del Rift de África Oriental vista desde la Estación Espacial Intercional. Foto: NASA

Sin embargo, hay investigadores que también consideran que la ruptura podría acelerarse o detenerse, debido a la dinámica de las fuerzas geológicas.

"Lo que no sabemos es si esta división continuará al ritmo actual, para eventualmente abrir una cuenca oceánica, como el Mar Rojo, y luego a algo mucho más grande, como una versión pequeña del océano Atlántico. ¿O podría acelerarse y llegar más rápido? ¿O podría detenerse?”, sostiene Ken Macdonald, experto en Ciencias de la Tierra, explica para Live Science.

La grieta es visible desde el espacio

Las mediciones satelitales y los datos GPS se han convertido en herramientas claves para el estudio de la falla continental en tiempo real. Con mediciones de precisión milimétrica, los investigadores pueden rastrear el movimiento de las placas tectónicas con gran exactitud. Estas herramientas ayudan a definir con precisión la cronología del proceso de rifting y brindan información sobre cómo se separarán finalmente las masas continentales de África Oriental.

También se puede apreciar a los países por donde pasa la gran grieta, incluidos: Mozambique, Malawi, Tanzania, Zambia, Burundi, Ruanda, Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Kenia y Etiopía.