Conoce los 10 mejores hospitales de América Latina, según Intelligence for Results 2025: Brasil y Colombia país lideran la lista

La salud en América Latina atraviesa un proceso continuo de transformación. Hospitales y clínicas buscan integrar atención médica de alta calidad, tecnología avanzada y eficiencia operativa. Sobresalir en este entorno competitivo exige más que una infraestructura de primer nivel: implica también innovación en los servicios y un cuidado centrado en las personas.

El ranking anual de IntelLat, Intelligence for Results, de 80 mejores hispitales de Latinoamérica, presenta una evaluación integral de los hospitales de la región. A partir de evidencia cuantitativa y cualitativa, identifica los centros de salud más confiables y prestigiosos, y revela la excelencia médica y los avances que los posicionan como referentes para pacientes y profesionales del sector.

¿Cuáles son los 10 mejores hospitales de América Latina, según IntelLat 2025?

IntelLat clasifica a los hospitales según metodología validada por 17 años en América Latina, basada en datos de los propios hospitales. Evalúa seguridad clínica, personal, innovación, eficiencia, tecnología, experiencia del paciente, sostenibilidad y prestigio. Este enfoque permite identificar fortalezas y ofrecer una referencia confiable de excelencia médica. Entre los primeros puestos del ranking se encuentran:

Einstein Hospital Israelita – Brasil - puesto 1

- puesto 1 Hospital Sírio-Libanês – Brasil - puesto 2

- puesto 2 Santa Fe de Bogotá – Colombia - puesto 3

- puesto 3 Hospital Italiano – Argentina - puesto 4

- puesto 4 Fundación Valle del Lili – Colombia - puesto 5

- puesto 5 Hospital Moinhos de Vento – Brasil - puesto 6

- puesto 6 Fundación Cardioinfantil – La Cardio – Colombia - puesto 7

- puesto 7 Centro Médico ABC – México - puesto 8

- puesto 8 Clínica Imbanaco – Colombia - puesto 9

- puesto 9 Hospital Punta Pacífica – Panamá - puesto 10

Brasil y Colombia lideran la región: 56 hospitales entre los 80 mejores de Latinoamérica en 2025

Brasil se consolida como líder regional en salud al lograr que 30 de sus hospitales figuren en el ranking de los 80 mejores de América Latina, elaborado por IntelLat 2025. Entre ellos destacan el Einstein Hospital Israelita y el Hospital Sírio-Libanês, ubicados en los dos primeros puestos. Estas instituciones representan la combinación de excelencia clínica, infraestructura de primer nivel y tecnología avanzada que distingue al sistema sanitario brasileño.

Colombia también ocupa un lugar destacado en el ranking regional, con 26 hospitales reconocidos. Cuatro de ellos figuran en el top 10: la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Valle del Lili, la Fundación Cardioinfantil – La Cardio y la Clínica Imbanaco. Este resultado confirma la solidez y calidad del sistema de salud colombiano, que se ha posicionado como un referente en atención médica especializada e innovación en América Latina.

¿Cuáles son los hospitales de Perú que aparecen entre los mejores de Latinoamérica?

Perú también tiene representación en el ranking, demostrando el crecimiento y la calidad de su sistema de salud. Los hospitales y clínicas peruanas que destacan a nivel regional son: