Marco Rubio señala que intención de Donald Trump de comprar Groenlandia “no es broma” y es de “interés nacional”

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó que el interés del presidente Donald Trump en adquirir Groenlandia “no es una broma”. Esta declaración se produce en un contexto donde el Ártico se perfila como un punto crítico para las rutas marítimas y la seguridad nacional.

Desde su reelección, Trump ha manifestado su deseo de convertir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, en parte de Estados Unidos. Rubio subrayó que la adquisición de este territorio es de interés nacional y debe ser abordada con seriedad, incluso mencionando la posibilidad de utilizar la coacción militar para lograrlo.

Interés estratégico en el Ártico

Durante una entrevista en 'The Megyn Kelly Show', Rubio enfatizó que el interés de Trump en Groenlandia no se trata simplemente de adquirir tierras, sino de asegurar los intereses estratégicos de EE. UU. en el Ártico. “Esto no es una broma”, afirmó, añadiendo que el país debe estar preparado para defender sus intereses en esta región que se vuelve cada vez más relevante.

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, ha reiterado que la isla no está en venta y que corresponde a sus habitantes decidir su futuro. Sin embargo, Rubio insistió en que la administración de Trump está comprometida con la idea de que Groenlandia debe ser parte de la agenda nacional de seguridad de EE. UU.

Reforzando la presencia militar en el Ártico

En respuesta a la creciente importancia del Ártico, el Gobierno de Dinamarca ha anunciado un cambio en sus planes de defensa, priorizando la construcción de patrulleras capaces de navegar en aguas árticas. Este movimiento busca reforzar la seguridad de Groenlandia, un territorio que ha cobrado relevancia en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales.

El Parlamento danés aprobó un nuevo programa en 2021 para actualizar su flota, inicialmente centrado en el mar Báltico, pero que ahora se reorienta hacia el norte. El ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, reconoció que “la situación de seguridad ha cambiado significativamente” en los últimos años, lo que justifica esta nueva estrategia.

Inversión en defensa y tecnología

El Gobierno danés también ha decidido liberar aproximadamente 2.000 millones de dólares para fortalecer la presencia militar en el Ártico y el Atlántico Norte. Esta inversión incluye la compra de nuevos buques y drones de largo alcance, así como el refuerzo de la capacidad satelital del país. Estas medidas son parte de un acuerdo entre el Gobierno y varios partidos opositores, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región.

La reorientación de la estrategia de defensa danesa se produce en medio de la controversia generada por las declaraciones de Trump sobre Groenlandia. Mientras tanto, Rubio ha dejado claro que la administración estadounidense está comprometida con asegurar sus intereses en el Ártico, lo que podría tener implicaciones significativas para la región en los próximos años.