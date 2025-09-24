HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

EE.UU: acusado de intentar asesinar a Donald Trump en campo de golf es declarado culpable

Tras conocer el veredicto, Ryan Routh, el hombre que intentó matar a Donald Trump, intentó clavarse un bolígrafo en el cuello, pero los guardias intervinieron para impedirlo.

La sentencia se conocerá el 18 de diciembre. Routh podría ser condenado a cadena perpetúa.
La sentencia se conocerá el 18 de diciembre. Routh podría ser condenado a cadena perpetúa. | Foto: AFP

Un jurado en Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024, cuando el entonces candidato presidencial jugaba en un campo de golf en Florida.

Tras un juicio de 12 días, la jueza Aileen Cannon determinó que Routh, de 59 años, es culpable de intentar asesinar al político republicano, así como de agresión a un oficial federal y otros delitos relacionados con armas de fuego.

PUEDES VER: Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

lr.pe

Ryan Routh, quien reside en el estado de Hawái, enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua. Según fuentes oficiales, la sentencia será anunciada el próximo 18 de diciembre de 2025.

Luego de escuchar el veredicto del tribunal federal de Florida, Routh intentó clavarse un bolígrafo en el cuello, pero los guardias de seguridad intervinieron para impedirlo, informaron medios locales.

Donald Trump usó sus redes sociales para felicitar a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a los funcionarios del Departamento de Justicia por asegurar la condena.

"Es un hombre malvado con una intención malvada y ellos lo atraparon. El veredicto de culpabilidad ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se involucran en violencia política", escribió en Truth Social.

A través de un comunicado, la fiscal Bondi aseguró que ese intento de asesinato no solo fue un ataque contra el presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación.

PUEDES VER: ¿Quién es Ryan Wesley Routh, el hombre sospechoso de un nuevo intento de asesinato contra Donald Trump?

lr.pe

El intento de asesinato contra Donald Trump ocurrió el 15 de septiembre de 2024, mientras jugaba golf en Palm Beach, Florida. El ataque se produjo dos meses después de que resultara herido en la oreja por un disparo durante un mitin en Pensilvania.

Routh fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle sobresaliendo desde los arbustos en el perímetro del campo de golf donde Donald Trump estaba jugando.

El agente abrió fuego. Routh huyó en un vehículo, pero fue arrestado poco después. Las autoridades recuperaron un rifle estilo AK con mira telescópica y un cargador con munición adicional.

Durante el juicio, en el que Routh se representó a sí mismo, se reveló que dejó una carta escrita a mano que decía: "Querido mundo. Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

Routh tiene una obsesión con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, según informes, viajó a Kiev en un intento  por unirse a grupos de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.

Notas relacionadas
Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

LEER MÁS
¿Quién es Ryan Wesley Routh, el hombre sospechoso de un nuevo intento de asesinato contra Donald Trump?

¿Quién es Ryan Wesley Routh, el hombre sospechoso de un nuevo intento de asesinato contra Donald Trump?

LEER MÁS
Gran jurado en Miami imputa cargos a Ryan Routh relacionados con intento de asesinato a Donald Trump

Gran jurado en Miami imputa cargos a Ryan Routh relacionados con intento de asesinato a Donald Trump

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS
Gustavo Petro hace que la comitiva de Estados Unidos abandone la sala de la ONU tras criticar su política antidrogas

Gustavo Petro hace que la comitiva de Estados Unidos abandone la sala de la ONU tras criticar su política antidrogas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

Ni Cristóbal Colón ni Leif Erikson: descubre quién habría divisado América por primera vez entre los años 900 y 930

La potencia mundial que superaría a China, Rusia, Venezuela y Arabia Saudita con la mayor exportación de petróleo en 2050

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Se formaliza caso contra exdirectivos de Sunedu por negar licenciamiento a UAP

Argentina capturó a dos peruanos vinculados con vuelo de 359 kg de cocaína

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota