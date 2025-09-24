EE.UU: acusado de intentar asesinar a Donald Trump en campo de golf es declarado culpable

La sentencia se conocerá el 18 de diciembre. Routh podría ser condenado a cadena perpetúa. | Foto: AFP

Un jurado en Estados Unidos declaró culpable de todos los cargos a Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre de 2024, cuando el entonces candidato presidencial jugaba en un campo de golf en Florida.

Tras un juicio de 12 días, la jueza Aileen Cannon determinó que Routh, de 59 años, es culpable de intentar asesinar al político republicano, así como de agresión a un oficial federal y otros delitos relacionados con armas de fuego.

Ryan Routh, quien reside en el estado de Hawái, enfrenta la posibilidad de recibir cadena perpetua. Según fuentes oficiales, la sentencia será anunciada el próximo 18 de diciembre de 2025.

Luego de escuchar el veredicto del tribunal federal de Florida, Routh intentó clavarse un bolígrafo en el cuello, pero los guardias de seguridad intervinieron para impedirlo, informaron medios locales.

Donald Trump usó sus redes sociales para felicitar a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y a los funcionarios del Departamento de Justicia por asegurar la condena.

"Es un hombre malvado con una intención malvada y ellos lo atraparon. El veredicto de culpabilidad ilustra el compromiso del Departamento de Justicia para castigar a quienes se involucran en violencia política", escribió en Truth Social.

A través de un comunicado, la fiscal Bondi aseguró que ese intento de asesinato no solo fue un ataque contra el presidente, sino una afrenta a nuestra propia nación.

El intento de asesinato contra Donald Trump ocurrió el 15 de septiembre de 2024, mientras jugaba golf en Palm Beach, Florida. El ataque se produjo dos meses después de que resultara herido en la oreja por un disparo durante un mitin en Pensilvania.

Routh fue arrestado después de que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle sobresaliendo desde los arbustos en el perímetro del campo de golf donde Donald Trump estaba jugando.

El agente abrió fuego. Routh huyó en un vehículo, pero fue arrestado poco después. Las autoridades recuperaron un rifle estilo AK con mira telescópica y un cargador con munición adicional.

Durante el juicio, en el que Routh se representó a sí mismo, se reveló que dejó una carta escrita a mano que decía: "Querido mundo. Este fue un intento de asesinato de Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado".

Routh tiene una obsesión con la invasión de Ucrania por parte de Rusia y, según informes, viajó a Kiev en un intento por unirse a grupos de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.