Colombia: rescatan a los 23 mineros atrapados a 80 metros bajo tierra en yacimiento de oro

Así fue el rescate de los mineros atrapados. | Foto: ANMColombia

Así fue el rescate de los mineros atrapados. | Foto: ANMColombia

Los 23 mineros que quedaron atrapados a 80 metros bajo tierra en un yacimiento de oro en Colombia fueron rescatados en medio de aplausos de sus compañeros y familiares reunidos en la superficie.

El incidente ocurrió la noche del 22 de septiembre en 'La Reliquia', una mina operada por la empresa canadiense Aris Mining Corporation en el municipio de Segovia, ubicado en el departamento colombiano de Antioquia.

Operación de rescate duró 2 días

Sonrientes y con botellas de agua en mano, los trabajadores fueron saliendo uno a uno del enorme pozo de 80 metros de profundidad donde habían permanecido atrapados durante dos días.

"¡Vamos, vamos, tú puedes!", se escucha decirles mientras emergen del socavón agarrados de una cuerda, visiblemente felices. Una vez que estaban afuera, abrazaron a sus familiares con alivio.

Durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno, y pudieron comunicarse con sus familiares y los rescatistas mediante un teléfono fijo al interior de la mina.

Operaciones ininterrumpidas

El rescate fue posible tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, dijo la Agencia Nacional de Minería (ANM) en su cuenta oficial de X.

La Reliquia es una mina de oro ubicada a unas cuatro horas de Medellín. Es operada por una empresa local en nombre de la multinacional canadiense Aris Mining Corporation, que tiene el título de explotación.

El pasado 22 de setiembre, la mina sufrió un derrumbe a aproximadamente quince metros del socavón, en el que quedaron atrapados los trabajadores.

Amigos y familiares de los mineros expresaron su angustia, algunos incluso pasaron toda la noche en espera del avance de las labores de rescate.

Tras salir todos sanos y salvos, queda el recuerdo del desespero durante las horas de encierro, señaló un funcionario local.

Accidentes recurrentes

Los accidentes en minas son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Hace apenas dos meses 18 mineros quedaron atrapados de un yacimiento de oro en las inmediaciones del mismo municipio. Tras 24 horas, lograron rescatarlos.

El domingo, siete mineros fueron hallados muertos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia tras un accidente ocurrido en una zona donde grupos guerrilleros se dedican a la extracción de oro y al tráfico de cocaína.

El sector minero e hidrocarburos representa la mitad de las exportaciones legales de Colombia, a pesar de las políticas ambientalistas de Gustavo Petro como el cese de explotación de nuevos yacimientos.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes, mientras que desde enero hasta julio de 2025, han muerto 60, según la ANM.