HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Colombia: rescatan a los 23 mineros atrapados a 80 metros bajo tierra en yacimiento de oro

Luego de 48 horas de intensas operaciones, los 23 trabajadores atrapados en la mina de oro en Colombia fueron rescatados y pudieron reencontrarse con sus familiares.

Así fue el rescate de los mineros atrapados.
Así fue el rescate de los mineros atrapados. | Foto: ANMColombia

Los 23 mineros que quedaron atrapados a 80 metros bajo tierra en un yacimiento de oro en Colombia fueron rescatados en medio de aplausos de sus compañeros y familiares reunidos en la superficie.

El incidente ocurrió la noche del 22 de septiembre en 'La Reliquia', una mina operada por la empresa canadiense Aris Mining Corporation en el municipio de Segovia, ubicado en el departamento colombiano de Antioquia.

PUEDES VER: Derrumbe en mina de oro en Colombia: 23 trabajadores están con vida a 80 metros bajo tierra

lr.pe

Operación de rescate duró 2 días

Sonrientes y con botellas de agua en mano, los trabajadores fueron saliendo uno a uno del enorme pozo de 80 metros de profundidad donde habían permanecido atrapados durante dos días.

"¡Vamos, vamos, tú puedes!", se escucha decirles mientras emergen del socavón agarrados de una cuerda, visiblemente felices. Una vez que estaban afuera, abrazaron a sus familiares con alivio.

Durante el tiempo que estuvieron bajo tierra, los mineros recibieron alimentos, agua y oxígeno, y pudieron comunicarse con sus familiares y los rescatistas mediante un teléfono fijo al interior de la mina.

PUEDES VER: Gustavo Petro confirma que EE.UU. retira a Colombia la certificación como aliado clave en la lucha contra el narcotráfico

lr.pe

Operaciones ininterrumpidas

El rescate fue posible tras 48 horas de operaciones ininterrumpidas en la mina La Reliquia, dijo la Agencia Nacional de Minería (ANM) en su cuenta oficial de X.

La Reliquia es una mina de oro ubicada a unas cuatro horas de Medellín. Es operada por una empresa local en nombre de la multinacional canadiense Aris Mining Corporation, que tiene el título de explotación.

El pasado 22 de setiembre, la mina sufrió un derrumbe a aproximadamente quince metros del socavón, en el que quedaron atrapados los trabajadores.

Amigos y familiares de los mineros expresaron su angustia, algunos incluso pasaron toda la noche en espera del avance de las labores de rescate.

Tras salir todos sanos y salvos, queda el recuerdo del desespero durante las horas de encierro, señaló un funcionario local.

PUEDES VER: Colombia otorga nacionalidad a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, preso por corrupción

lr.pe

Accidentes recurrentes

Los accidentes en minas son recurrentes y con frecuencia mortíferos en Colombia, especialmente en canteras de carbón y en minas ilegales o artesanales.

Hace apenas dos meses 18 mineros quedaron atrapados de un yacimiento de oro en las inmediaciones del mismo municipio. Tras 24 horas, lograron rescatarlos.

El domingo, siete mineros fueron hallados muertos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia tras un accidente ocurrido en una zona donde grupos guerrilleros se dedican a la extracción de oro y al tráfico de cocaína.

El sector minero e hidrocarburos representa la mitad de las exportaciones legales de Colombia, a pesar de las políticas ambientalistas de Gustavo Petro como el cese de explotación de nuevos yacimientos.

El año pasado, 124 personas fallecieron en este tipo de accidentes, mientras que desde enero hasta julio de 2025, han muerto 60, según la ANM.

Notas relacionadas
Derrumbe en mina de oro en Colombia: 25 trabajadores están con vida a 80 metros bajo tierra

Derrumbe en mina de oro en Colombia: 25 trabajadores están con vida a 80 metros bajo tierra

LEER MÁS
Hallan sin vida a los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown México: ¿qué se sabe del presunto crimen?

Hallan sin vida a los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown México: ¿qué se sabe del presunto crimen?

LEER MÁS
Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

Petro llama "grosería profunda" a descertificación de EE.UU. a Colombia en lucha contra narcotráfico: "Señor Trump, le advierto"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

El país de Sudamérica que cedió el 45% de su territorio a Perú y otros 4 países del continente: perdió casi todas sus guerras

LEER MÁS
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS
China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

China buscará una de sus mayores operaciones internacionales en Sudamérica: US$ 4.000 millones en juego

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La República llega a los 6 millones de seguidores en TikTok, cifra récord en un medio peruano

Colombia: rescatan a los 23 mineros atrapados a 80 metros bajo tierra en yacimiento de oro

Fernando Ampuero: "Conforme pasan los años, soy más consciente de que la posteridad es lo que menos importa"

Mundo

Pedro Baños: “Estados Unidos no es capaz de parar a China”

La potencia militar con el ejército más poderoso de Sudamérica y top 11 del mundo junto a EE.UU. y China, según GFP Index 2025

No es litio ni agua: el tesoro que esconde América Latina y que hoy es un recurso codiciado por las potencias mundiales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Katy Ugarte evita responder sobre reforma de AFP y censura al ministro de Justicia

Dina Boluarte miente: Covid-19 no provocó "más de 2 millones de fallecidos" en el Perú

Juicio de Susana Villarán: Jorge Barata declararía en audiencia oral por presuntos aportes a exalcaldesa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota