Mundo

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Autoridades mexicanas reportaron de forma preliminar el hallazgo de los cuerpos de los músicos B-King y Regio Clown, quienes se encontraban desaparecidos.

Músicos colombianos son hallados sin vida en México. Foto: Instagram/@regioclownn
Músicos colombianos son hallados sin vida en México. Foto: Instagram/@regioclownn

México reportó que Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Ramos (Regio Clown) fueron hallados muertos, luego de que se corroborara de forma preliminar que dos cuerpos coincidían con sus características. Días antes, el presidente Gustavo Petro había solicitado a Claudia Sheinbaum su colaboración para localizarlos con vida.

Sin embargo, en la edición matutina de La Mañanera de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ha tenido contacto con el presidente de Colombia, pero afirmó que diversas instituciones de seguridad —como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México— están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.

Previamente, Gustavo Petro señaló que los músicos se habían perdido tras un concierto en el estado de Sonora. Poco después, las autoridades de esa entidad aseguraron que los artistas no se presentaron allí y remitieron la investigación a las autoridades de la Ciudad de México.

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown?

Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, era un cantante de 31 años originario del departamento colombiano de Santander. Al igual que otros artistas urbanos, encontró en las plataformas digitales una oportunidad para desarrollar su carrera musical. Tras debutar en 2016, se presentaba en distintos centros nocturnos del país, y su paso por México representó una de sus primeras oportunidades para mostrar su talento a nivel internacional.

"Me siento contento, agradecido", dijo en el último video que publicó en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde contaba con más de 387 mil seguidores. También acumulaba miles de reproducciones en Spotify con temas como 'Muevete latina', 'Me necesitas', 'Diosa' y 'Como yo', siendo este último su lanzamiento más reciente.

Por su parte, Regio Clown, cuyo nombre oficial era Jorge Luis Herrera Campos, tenía 35 años y era originario del Valle del Cauca. Según sus redes sociales, llevaba varios meses en México. Se presentaba como empresario, coach y guía espiritual, y uno de sus proyectos era establecer un estudio de asesoría de imagen. En su cuenta de Instagram, que contaba con 41 600 seguidores, había anunciado el concierto junto a B-King programado para el 14 de septiembre.

