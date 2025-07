En Nigeria, el ministro de Asuntos Exteriores, Yusuf Tuggar, denuncia que Estados Unidos ejerce una presión "considerable" en los países africanos para que acojan a deportados venezolanos. Asegura que para Nigeria sería difícil hacerlo porque ya tiene una población de 230 millones de personas.

Asimismo, Tuggar se refirió a los aranceles del 10% impuestos por Donald Trump a Nigeria, como parte de una nueva política comercial anunciada el pasado martes. La medida está dirigida a los países que se alineen con el grupo de los BRICS, cuyas acciones Trump calificó como promotoras de políticas “antiestadounidenses”.

"Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten venezolanos que van a ser deportados desde EE. UU., algunos directamente desde prisión”, manifestó Tuggar el jueves durante una entrevista emitida en el canal de noticias Channels Televisions. Ante la situación planteada en la entrevista, el ministro afirmó: "Ya tenemos suficientes problemas propios. No podemos aceptar deportados venezolanos en Nigeria (...). Ya somos 230 millones de personas”.

"Cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%. No habrá excepciones a esta política”, dijo Trump en su red social Truth Social. Cabe recordar que en julio de 2025, durante una cumbre en la Casa Blanca, Trump instó a líderes de cinco países africanos —Liberia, Senegal, Guinea‑Bissau, Mauritania y Gabón— a aceptar migrantes que Estados Unidos no logra repatriar a sus países de origen.

Además de enviar cerca de 238 de deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, la mayoría de ellos venezolanos, Estados Unidos está iniciando conversaciones con el gobierno de Ruanda para enviar otros migrantes laosianos, vietnamitas y filipinos a Libia.

Según The New York Times, la expansión del programa de deportaciones a terceros países por parte del gobierno de Trump parece responder a dos propósitos que apoyan su objetivo principal: eliminar del país a millones de inmigrantes, abarcando tanto a quienes están en situación irregular como a aquellos con estatus legal que el gobierno considera no deseados.