Nigeria: ataque yihadista contra pueblo de desplazados provoca más de 60 fallecidos

El gobernador del Estado de Borno, Babagana Zulum, informó que un grupo de combatientes yihadistas asesinaron al menos a 63 personas durante un ataque perpetrado en un pueblo donde residen ciudadanos desplazados por la guerra en Nigeria.

"Hasta ahora confirmamos la muerte de 63 personas, entre civiles y militares", señaló Zulum, quien precisó que cinco soldados figuraban entre los fallecidos. Dicha cifra fue confirmada a la agencia AFP por una fuente de seguridad.

¿Dónde sucedió el ataque?

El ataque perpetrado por los yihadistas tuvo lugar en la localidad de Darul Jamal, ubicada al noreste de Nigeria y fronteriza con Camerún. En ese lugar, se encuentra una base militar nigeriana.

Residentes que viven en Darul Jamal afirmaron que el ataque comenzó a las 8:30 p. m. (hora local) del 5 de septiembre de 2025, cuando una docena de combatientes llegó en motocicletas, disparando rifles de asalto y quemando viviendas.

"Vinieron gritando, disparándoles a todos", sostuvo Malam Bukar, un ciudadano nigeriano que logró escapar al campo con su esposa y sus tres hijos. "Cuando regresamos al amanecer, los cuerpos estaban por todas partes", añadió el hombre.

Aunque el ejército de Nigeria aseguró que entre los muertos habían 5 soldados, Babagana Ibrahim, un comandante de una milicia alineada con el gobierno, aseguró que en realidad fueron seis los militares caídos.

Pueblo albergaba a desplazados por la guerra

Muchas de las víctimas eran familias recientemente reubicadas desde el campamento de desplazados de la Escuela Secundaria del Gobierno en Bama, localidad cercana a Camerún, que las autoridades cerraron a principios de este año.

"El gobierno nos dijo que estaríamos seguros aquí", señaló Hajja Fati, una madre afectada con 5 hijos. "Ahora estamos enterrando a nuestra gente nuevamente", agregó la mujer que perdió a su hermano en el ataque.

Los responsables del ataque serían integrantes del grupo yihadista Boko Haram, que desde 2009 libra una sangrienta insurgencia con el objetivo de establecer un califato islámico en el noreste de Nigeria. Esta campaña ha provocado la muerte de unas 40.000 personas y ha desplazado a más de dos millones.