Mundo

Vladímir Putin plantea prorrogar por un año el tratado de limitación de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos

Vladímir Putin plantea extender el START III un año más si Estados Unidos respeta las mismas condiciones y no altera la paridad nuclear.

Putin alertó que romper el START III afectaría el Tratado de No Proliferación. Foto: AFP
Putin alertó que romper el START III afectaría el Tratado de No Proliferación. Foto: AFP

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso a Estados Unidos extender por un año el START III, el último tratado de limitación de armas nucleares vigente entre ambas potencias, cuyo vencimiento está previsto para el 5 de febrero de 2026. La iniciativa se presentó durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso que fue transmitida en directo por la televisión estatal.

Durante su intervención, Putin indicó que Moscú estaría dispuesta a mantener, en ese periodo adicional, todas las limitaciones establecidas en el acuerdo. No obstante, advirtió que esta opción solo será posible si Washington asume un compromiso equivalente y se abstiene de ejecutar acciones que, según afirmó, debiliten la actual paridad en la capacidad de disuasión nuclear.

PUEDES VER: Trump lanza advertencia a Putin: EE.UU. apoyará a Polonia y a los países bálticos si Rusia intensifica su ofensiva militar

lr.pe

¿Cuál es la propuesta de Putin sobre el START III y qué condiciones plantea para su prórroga?

Putin subrayó que la prórroga de un año del tratado STAR III solo podrá concretarse si Estados Unidos actúa de manera similar a Rusia, respetando las mismas limitaciones y evitando medidas que puedan erosionar la paridad estratégica lograda en el marco del acuerdo.

Además, solicitó a las entidades competentes de Rusia que evalúen con rigor las actividades del gobierno estadounidense relacionadas con el desarrollo de arsenales estratégicos, los sistemas de defensa antimisiles y el eventual despliegue de armamento en el espacio, áreas que Moscú considera cruciales para la estabilidad del tratado.

PUEDES VER: Maduro le envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

lr.pe

¿Qué consecuencias señala Putin si EE. UU. deja el START III y cómo lo vincula al Tratado de No Proliferación Nuclear?

El presidente ruso calificó de “errónea” y “corta de miras” la posibilidad de que Estados Unidos decida abandonar definitivamente el tratado START III, firmado en abril de 2010 por los entonces mandatarios Barack Obama y Dmitri Medvédev. Señaló que una decisión de ese tipo afectaría negativamente la seguridad internacional.

En este contexto, advirtió que la ruptura del acuerdo comprometería, desde la perspectiva rusa, el cumplimiento de los objetivos del Tratado de No Proliferación Nuclear. Afirmó que mantener el statu quo representa una medida necesaria para frenar una nueva carrera armamentista y preservar la estabilidad estratégica mundial.

