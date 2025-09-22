HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?
¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     ¿A qué hora empieza el 'Balón de Oro 2025'?     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Un tribunal de Estados Unidos juzga a Amazon por presuntos engaños para vender suscripciones Prime

La FTC de Estados Unidos sostiene que Amazon usó prácticas cuestionables para inscribir a nuevos clientes en Prime Video. Además, dificultaba que se pudieran dar de baja.

Amazon se defiende y asegura que las acusaciones están desactualizadas.
Amazon se defiende y asegura que las acusaciones están desactualizadas. | Foto: AFP

Un tribunal de Estados Unidos empezará a juzgar al gigante del comercio electrónico Amazon, acusado de usar engaños para vender millones de suscripciones a su servicio Prime Video y luego hacer casi imposible cancelarlo.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), Amazon habría usado 'patrones oscuros' para engañar a sus clientes para que se suscribieran al servicio Prime Video (que cuesta 139 dólares anuales) cuando hacían una compra.

PUEDES VER: ¿Por qué fracasó el Fire Phone? El teléfono de Jeff Bezos que dejó de venderse después de un año

lr.pe

De acuerdo a la demanda, Amazon registró nuevos clientes sin un consentimiento claro y mediante procesos de pago confusos, al tiempo que creó un sistema complicado de cancelación, conocido internamente como "Iliada".

El juicio contra Amazon se realizará en un tribunal federal de la ciudad de Seattle y estará presidido por el juez John Chun, quien también lleva un caso separado en el que la FTC acusa a la compañía de prácticas monopolísticos.

En los documentos presentados, se asegura que Amazon era consciente de la "inscripción no consensuada" a Prime Video, pero se negó a hacer cambios para evitar que afectara a sus ingresos.

PUEDES VER: Jeff Bezos, dueño de Amazon, diseña un contrato especial previo a su boda: ¿protegerá su fortuna de Lauren Sánchez?

lr.pe

La FTC afirma que Amazon obliga a sus clientes a navegar por interfaces confusas, en las que rechazar la inscripción a Prime Video requiere encontrar enlaces pequeños e inadvertidos, mientras la suscripción al servicio se hace con botones destacados.

En su defensa, la compañía fundada por Jeff Bezos asegura que ha mejorado sus procesos de inscripción y cancelación de Amazon Prime Video y que las acusaciones están desactualizadas.

En caso de que Amazon sea hallado culpable, la compañía estadounidense se expone a recibir fuertes sanciones económicas y podría tener que modificar sus prácticas de suscripción.

