El streamer peruano Sasha vivió un momento incómodo durante el 25 aniversario de los Hermanos Yaipén. Mientras transmitía en vivo por Kick junto a Zully y otros creadores de contenido, una vendedora de hamburguesa lo enfrentó y amenazó por señalar en su live que el precio de sus productos costaban S/25, un monto caro en opinión del influencer.

El hecho dejó en desconcierto al streamer, quien no esperaba la fuerte reacción de la comerciante. El video, publicado por la cuenta de TikTok @sendooclips, rápidamente se viralizó en redes sociales. Además, usuarios defendieron al influencer indicando que el precio de la hamburguesa sí resultaba excesivo.

Vendedora encara a Sasha por mostrar en vivo el precio de sus hamburguesas

El incidente comenzó cuando uno de los camarógrafos de Sasha acompañó al streamer, junto a Zully, a un puesto de hamburguesas para adquirir uno de ellos. Al enterarse de que costaban S/25, se retiró rápidamente del lugar indicando que el precio era excesivo.

"Mira, grandes (las hamburguesas) ¿cuánto está la hamburguesa? Ya vámonos, muy caro. S/25 dice, está muy caro, muy caro", señaló el creador de contenido. Sin embargo, este comentario no fue tomado de la mejor manera por la comerciante, quien buscó al influencer para enfrentarlo y exigirle explicaciones por exponer el precio de su producto.

"Disculpa, no me parece que el precio (de las hamburguesas) lo debas subir (a tu transmisión) porque perjudicas a la gente. Tú hablas y grabas más cosas que no deben ser. (Si tú no subes el clip) ¿entonces quién lo sube? Está tu cara. Ahorita te voy a sacar la m***. Vienes a j***", se le escucha a la vendedora.

El hecho dejó a todos atónitos a todos los presentes. "Vino porque yo dije que no quería una hamburguesa de S/25", comentó Sasha. Por otro lado, internautas apoyaron al tiktoker señalando que el monto de la hamburguesa sí era excesivo.

"Hay personas que abusan con el precio", "Es carísimo gente", "SÍ es muy caro S/25", "Con ese dinero puedo comprarme una cena", "Creo que la hamburguesa tenía oro", son algunos de los comentarios que se lee.