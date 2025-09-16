En el DNI electrónico del joven aparecía una falta ortográfica que llamó la atención de los usuarios. | Foto: composición LR/TikTok/@carloscamposguerra

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) está entregando a los ciudadanos peruanos el DNI electrónico 3.0 por lo que muchos han tenido que renovar el típico documento azul por este nuevo modelo que posee un chip criptográfico y elementos de seguridad. Este fue el caso de un joven quien acudió a una de las oficinas de la entidad estatal para recoger su identificación. Sin embargo, un peculiar error de impresión le llamó la atención desatando risas en redes sociales.

El video causó risas en TikTok y usuarios no dudaron en bromear que habría pedido su documento de identidad vía Temu. En cambio, otros señalaron que esta 'falla ortográfica' estaría hecho de forma intencional para evitar la duplicación del DNI y evitar estafas.

Peruano encuentra peculiar falla en su DNI electrónico 3.0

Mediante su cuenta de TikTok, el joven identificó que en la parte superior de su DNI, justo debajo de las palabras Registro Nacional de Identidad de Identificación y Estado Civil, se visualizan una línea compuesta con frases en letras diminutas. En estas se repiten los términos 'Reniec' y 'República del Perú'; sin embargo, en una de ellas apareció un error tipográfico que decía 'Perública del Perú'.

"Yo muy contento con mi DNI electrónico 3.0. Acabo de notar en esas líneas que está debajo de todos textos de la Reniec dice un texto: 'Reniec, República del Perú, Reniec, Perública del Perú' ¿Qué? ¿Perública del Perú? Pucha, creo que la Reniec me estafó", se le escucha decir al joven.

Ante esta falla, miles de usuarios no dudaron en reaccionar y bromear al respecto. "Lo pidió por Temu", "El diseñador: fue mi primer día", "Demando y sales ganando al estado", "En el mío solo dice Reniec", "Mi primera chamba como diseñador", "Me hiciste dudar", "Ni eso pudieron hacer bien", "Es el Reniec", son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

Sin embargo, otro grupo de internautas indicaron que ese tipo error en los microtextos del DNI son uno de los elementos de seguridad para evitar falsificaciones. "Es un error deliberado como medida de seguridad", "Se llama impresión de "microtextos" y eso es una de las 64 medidas de seguridad", "Ese es el truco, si esta escrito bien es falsificado", "Era para evitar falsificaciones", se lee.