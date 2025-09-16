HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Tendencias

Joven descubre que su DNI electrónico 3.0 decía 'Perública' y redes estallan: "Lo pidió por Temu"

Un joven compartió en TikTok que su nuevo DNI electrónico contiene la frase "Perública del Perú", lo que generó risas y bromas en redes sociales. Sin embargo, algunos usuarios especulan sobre la intencionalidad del error como medida de seguridad.

En el DNI electrónico del joven aparecía una falta ortográfica que llamó la atención de los usuarios.
En el DNI electrónico del joven aparecía una falta ortográfica que llamó la atención de los usuarios. | Foto: composición LR/TikTok/@carloscamposguerra

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) está entregando a los ciudadanos peruanos el DNI electrónico 3.0 por lo que muchos han tenido que renovar el típico documento azul por este nuevo modelo que posee un chip criptográfico y elementos de seguridad. Este fue el caso de un joven quien acudió a una de las oficinas de la entidad estatal para recoger su identificación. Sin embargo, un peculiar error de impresión le llamó la atención desatando risas en redes sociales.

El video causó risas en TikTok y usuarios no dudaron en bromear que habría pedido su documento de identidad vía Temu. En cambio, otros señalaron que esta 'falla ortográfica' estaría hecho de forma intencional para evitar la duplicación del DNI y evitar estafas.

PUEDES VER: Hombre ebrio intenta grabar con su DNI y usuarios lo trolean: "Para eso está el electrónico"

lr.pe

Peruano encuentra peculiar falla en su DNI electrónico 3.0

Mediante su cuenta de TikTok, el joven identificó que en la parte superior de su DNI, justo debajo de las palabras Registro Nacional de Identidad de Identificación y Estado Civil, se visualizan una línea compuesta con frases en letras diminutas. En estas se repiten los términos 'Reniec' y 'República del Perú'; sin embargo, en una de ellas apareció un error tipográfico que decía 'Perública del Perú'.

"Yo muy contento con mi DNI electrónico 3.0. Acabo de notar en esas líneas que está debajo de todos textos de la Reniec dice un texto: 'Reniec, República del Perú, Reniec, Perública del Perú' ¿Qué? ¿Perública del Perú? Pucha, creo que la Reniec me estafó", se le escucha decir al joven.

PUEDES VER: DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

lr.pe

Ante esta falla, miles de usuarios no dudaron en reaccionar y bromear al respecto. "Lo pidió por Temu", "El diseñador: fue mi primer día", "Demando y sales ganando al estado", "En el mío solo dice Reniec", "Mi primera chamba como diseñador", "Me hiciste dudar", "Ni eso pudieron hacer bien", "Es el Reniec", son algunos de los comentarios que se leen en TikTok.

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Sin embargo, otro grupo de internautas indicaron que ese tipo error en los microtextos del DNI son uno de los elementos de seguridad para evitar falsificaciones. "Es un error deliberado como medida de seguridad", "Se llama impresión de "microtextos" y eso es una de las 64 medidas de seguridad", "Ese es el truco, si esta escrito bien es falsificado", "Era para evitar falsificaciones", se lee.

Notas relacionadas
DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

DNI electrónico se puede tramitar gratis el sábado 20 de septiembre en este distrito de Lima

LEER MÁS
DNI electrónico gratis en septiembre 2025: estos distritos lo tramitarán sin ningún costo para los peruanos que cumplan con los requisitos

DNI electrónico gratis en septiembre 2025: estos distritos lo tramitarán sin ningún costo para los peruanos que cumplan con los requisitos

LEER MÁS
Reniec lanza nuevo DNI electrónico 3.0 con descuento exclusivo en estas únicas sedes de Lima Metropolitana: ya no se emitirá DNI azul

Reniec lanza nuevo DNI electrónico 3.0 con descuento exclusivo en estas únicas sedes de Lima Metropolitana: ya no se emitirá DNI azul

LEER MÁS
Piloto de avión pidió a pasajeros votar por el pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' y redes estallan: "Perú es clave hasta en el cielo"

Piloto de avión pidió a pasajeros votar por el pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos' y redes estallan: "Perú es clave hasta en el cielo"

LEER MÁS
Venezolano aplaude la victoria peruana en 'Mundial de desayunos' y lo celebra probando el pan con chicharrón: "Toca honrar al rival"

Venezolano aplaude la victoria peruana en 'Mundial de desayunos' y lo celebra probando el pan con chicharrón: "Toca honrar al rival"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

LEER MÁS
Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

LEER MÁS
Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

LEER MÁS
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS
Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

Peruano desenmascaró las mentiras de hombre que pedía dinero en bus de Lima: “Dijiste que eras constructor, ahora eres pescador”

LEER MÁS
Feliz día la familia: las mejores frases e imágenes de esta festividad para compartir a través de Facebook

Feliz día la familia: las mejores frases e imágenes de esta festividad para compartir a través de Facebook

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker Valentino enfrentó aterradora prueba con tarántulas en 'EEG' y deja a usuarios impactados: "Fue más valiente que todos"

Arsenal FC vs Athletic Bilbao EN VIVO: sigue AQUÍ el partido por la Champions League 2025/26

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 16 de septiembre, según Jhan Sandoval

Tendencias

Turistas se conmueven al llegar a Machu Picchu por primera vez: "Es sanador, me dejó sin palabras"

Joven cubano que llegó al Perú en busca de un mejor futuro se emociona al comprarse su primer carro: "No será 0 km, pero es satisfactorio"

Peruano gastó casi S/1.000 en 101 barras de chocolate de HH y logra encontrar el ticket dorado: "Sí se pudo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota