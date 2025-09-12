Yurma Mateus, una niñera venezolana de 26 años, ha causado sensación en redes sociales por su efectiva forma de enseñar español y transmitir las costumbres de Venezuela a dos niños estadounidenses bajo su cuidado. Con más de 500 mil seguidores en TikTok, la joven oriunda de Trujillo se ha ganado el cariño de miles de usuarios al documentar cómo guía a Ivy y Charly en su aprendizaje del idioma y las raíces culturales latinoamericanas.

La historia de Yurma comenzó hace dos años, cuando emigró a Estados Unidos sin dominar el inglés. Esto no fue un obstáculo, sino el motor que la impulsó a compartir su lengua materna con los pequeños a su cargo. En sus videos, la venezolana muestra momentos cotidianos de enseñanza, donde mezcla juegos, frases típicas y hasta platos tradicionales de su tierra natal.

¿Cómo se volvió viral la niñera venezolana en Estados Unidos?

El fenómeno en TikTok comenzó de manera espontánea. Mateus explicó en una entrevista para Univision que al principio solo buscaba documentar el proceso de aprendizaje de los niños como una forma de conectar con su país y aliviar la nostalgia. Sin embargo, sus videos comenzaron a viralizarse rápidamente por su autenticidad y ternura.

“En ningún momento pensé que se iban a volver tan virales”, confesó Yurma, quien pidió la autorización de la madre de los niños antes de grabarlos. El contenido no solo conecta con la comunidad venezolana, sino también con padres, docentes y migrantes que valoran el rescate de la identidad cultural en nuevas generaciones.

Con publicaciones constantes en su cuenta, la niñera comparte escenas educativas y emotivas donde se ve a Ivy repetir palabras en español, descubrir tradiciones y adoptar expresiones coloquiales propias de Venezuela.

¿Qué les enseñó Yurma Mateus a sus niños estadounidenses?

Desde expresiones idiomáticas hasta platos típicos, la labor de Yurma trasciende el cuidado infantil convencional. En uno de sus videos más populares, enseña a Ivy palabras como “garuando”, “lloviznando” y “pringando” para describir una llovizna ligera, términos que difícilmente se aprenden en academias formales.

Además, la niñera inculca modismos característicos, como en lugar de “hay mucho ruido”, le enseñó Ivy a decir “¡hay mucha bulla!”, o para “cabezada”, repiten con seguridad “coscorrón” o “cocotazo”.

En otro clip, la pequeña aparece vestida con un traje adornado con los colores de la bandera venezolana. Mateus le muestra la enseña nacional, mientras Ivy identifica los colores: amarillo, azul y rojo. Juntas repasan las ocho estrellas que representan las provincias fundadoras: Caracas, Margarita, Barcelona, Cumaná, Mérida, Trujillo, Guayana y Barinas.

La gastronomía también ocupa un lugar central. En un video, los niños prueban mandolina con quesito, un postre típico. En otro, disfrutan bollería criolla como pan de queso y piñita. Ivy, sorprendida, comenta: “Está rico, tiene queso de llanero”.

¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales?

Los usuarios de TikTok y otras plataformas no tardaron en reaccionar. La cuenta está repleta de comentarios que celebran el amor con que la venezolana educa a los niños y la forma tan creativa de preservar su cultura.

“Ivy merece la nacionalidad venezolana ya”, "el venezolano nace donde quiere", "cuando se arregle nuestro país esa niña bella tiene que conocer Venezuela" o "¡Gracias por enseñarle al mundo lo bello de nuestro idioma!", son la clase de comentarios frecuentes que dejan los usuarios en los videos.

Otros resaltan el impacto positivo de la niñera en la formación de los pequeños, mientras que padres latinos en EE. UU. se sienten identificados con su esfuerzo por mantener viva la lengua materna en un entorno angloparlante.