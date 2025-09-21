HOYSuscripcion LR Focus

Joven regaló a su madre un ramo de plátano sancochado en vez de flores amarillas y redes estallan: "Mejor nada"

Con motivo de celebrar el 21 de septiembre, el joven no dudó en armar un ramo de plátano sancochado y regalárselo a su madre, en lugar de las típicas flores amarillas. El video es viral en TikTok.

El joven tiktoker aprovechó el 21 de septiembre para darle a su madre un ramo de plátanos sancochados en lugar de flores amarillas.
| Foto: composició LR/TikTok/@eddiemew

Cada 21 de septiembre se ha vuelto popular, tanto en Perú como en otros países del mundo, regalar flores amarillas como símbolo de cariño y amor. Esta costumbre fue impulsada por un episodio de la serie argentina Floricienta y su recordada canción 'Flores amarillas'. En medio de esta tendencia, muchos jóvenes aprovechan esta oportunidad para mostrar su ingenio y arrancar una sonrisa con regalos creativos que van más allá de un ramo de rosas.

Ese fue el caso de un creador de contenido que, lejos de regalarle a su madre flores amarillas, optó por armar un ramo de plátano sancochado. El video se volvió viral en TikTok y usuarios no dudaron en aplaudir su creatividad.

Joven regala a su madre ramo de plátano sancochado en lugar de flores amarillas

"Mientras mi mamá siga viva, nunca será espectadora", se lee en la descripción del video. El ramo estaba formado por más de 10 palillos con plátano sancochado, apilados y cortados en pequeñas porciones. Para darle la apariencia de un bouquet, lo envolvió con papel de seda amarillo con negro, y agregó un moño como detalle final.

El hecho sorprendió a la madre, quien tomó el ramo y cogió una porción para comérselo. Sin embargo, en redes sociales, muchos internautas bromearon con el detalle y aseguraron que se debía a la falta de flores, mientras que otros felicitaron al joven señalando que nunca está de más un detalle para sorprender a su mamá.

"Mejor nada", "La mamá: me ofende, pero lo acepto", "La mamá pensando en que el hijo ya la dejó sin aceite y sin plátano", "La mirada de las mil decepciones", "Yo sería feliz con ese ramo", "A esas flores amarillas le falto el queso", "El mejor ramo de flores amarillas no se marchitan", "El detalle es lo que cuenta", "Ese fue el ramo más caro", "Ese es un ramo caro porque el plátano verde está caro", "No importa, cuando te quieren regalar algo lo hacen", "Eso sí es un detalle muy bonito", son algunos de los comentarios que se lee en TikTok.

