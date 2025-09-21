Un conductor de una línea de transporte público paró por un momento el bus para entregarle flores amarillas en su vivienda a su esposo. La insólita escena causó sorpresa en los pasajeros y el video se volvió viral en TikTok.

Redes sociales reaccionan a conductor de bus que entregó flores amarillas a su esposa

Este 21 de septiembre, que se ha convertido cada año más frecuente la celebración de la canción “Flores amarillas”, animó a un conductor de transporte público a entregar este presente a su esposa. El video causó diferentes impresiones en TikTok, donde algunos felicitaron el acto, mientras otros bromearon con el hecho.

“Por eso dicen que el hombre que dice que no hay tiempo, es excusa”, “Se imaginan que no sea la casa de la esposa”, “Es mi papá, pero no es nuestra casa”, “Aprendan, hombres”, “Así no me importa llegar tarde a mi examen”, fueron algunos de los comentarios.

¿Por qué se suele entregar flores amarillas el 21 de septiembre?

Cada 21 de septiembre se acostumbra regalar flores amarillas porque esta fecha marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur, vinculándose con el renacer de la naturaleza, la alegría y la renovación. No obstante, el verdadero origen de esta tradición se popularizó gracias a la telenovela argentina “Floricienta”, en la que la protagonista soñaba con recibir flores amarillas como símbolo de amor verdadero y felicidad. Las redes sociales, en especial TikTok, ayudaron a difundir este gesto, que hoy es celebrado por parejas, familiares y amigos.

El color amarillo representa optimismo, esperanza y energía positiva, cualidades asociadas al espíritu primaveral y a los buenos deseos. Por ello, obsequiar flores amarillas se interpreta como un acto de cariño y una promesa de amor duradero, prosperidad y éxito. Esta costumbre ha trascendido el ámbito romántico y se ha convertido en parte de la cultura popular en varios países de Latinoamérica.