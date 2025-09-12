HOYSuscripcion LR Focus

Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Mundo

¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

Tyler Robinson, de 22 años, confesó el crimen a su padre y fue capturado con el arma escondida cerca del Parque Nacional Zion.

Tyler Robinson fue arrestado con un rifle Mauser oculto entre arbustos. Foto: AFP
Tyler Robinson fue arrestado con un rifle Mauser oculto entre arbustos. Foto: AFP

El asesinato de Charlie Kirk sacudió a Estados Unidos esta semana. El activista, conocido aliado del presidente Donald Trump, fue atacado a tiros durante un debate con estudiantes en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Un disparo en el cuello le quitó la vida frente a cientos de asistentes.

Durante las primeras horas, el caso estuvo rodeado de confusión. Dos personas fueron arrestadas por error y, tras comprobarse su inocencia, quedaron en libertad. Poco después, el FBI solicitó la colaboración ciudadana y difundió imágenes del presunto atacante. Esta acción permitió reunir más de 7.000 pistas clave para la investigación.

Tyler Robinson fue hallado con un rifle marcado por mensajes ideológicos. Foto: X

Tyler Robinson fue hallado con un rifle marcado por mensajes ideológicos. Foto: X

PUEDES VER: Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

lr.pe

¿Cómo fue identificado y detenido Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk?

El sospechoso fue identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años, residente en Washington, Utah. Según el gobernador Spencer Cox, el hombre fue rastreado a través de videos de seguridad de la universidad. De acuerdo con el Daily Mail, Tyler habría confesado el crimen a su padre, Matt Robinson, quien alertó a un amigo cercano de la familia y posteriormente a la Oficina del Sheriff para coordinar la entrega del joven.

Robinson fue detenido cerca del Parque Nacional Zion, en St. George, a unos 427 kilómetros de Orem. La captura se realizó a las 11.00 p. m., y fue confirmada por Spencer Cox y el propio Donald Trump, quien declaró en Fox News: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos, está bajo custodia”.

PUEDES VER: FBI publica fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump

lr.pe

¿Qué tipo de arma se utilizó en el asesinato de Charlie Kirk?

Los investigadores hallaron un rifle Mauser de cerrojo, calibre .30, envuelto en una toalla, en una zona boscosa. El arma contenía un cartucho disparado en la recámara y tres más en el cargador.

La policía informó que la munición presentaba inscripciones con mensajes políticos y violentos. Este hallazgo fortaleció la hipótesis de que el crimen tuvo una motivación ideológica, por lo que el gobernador Cox solicitó que se aplique la pena de muerte si se confirma la culpabilidad del acusado.

