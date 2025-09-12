El asesinato de Charlie Kirk sacudió a Estados Unidos esta semana. El activista, conocido aliado del presidente Donald Trump, fue atacado a tiros durante un debate con estudiantes en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Un disparo en el cuello le quitó la vida frente a cientos de asistentes.

Durante las primeras horas, el caso estuvo rodeado de confusión. Dos personas fueron arrestadas por error y, tras comprobarse su inocencia, quedaron en libertad. Poco después, el FBI solicitó la colaboración ciudadana y difundió imágenes del presunto atacante. Esta acción permitió reunir más de 7.000 pistas clave para la investigación.

Tyler Robinson fue hallado con un rifle marcado por mensajes ideológicos. Foto: X

¿Cómo fue identificado y detenido Tyler Robinson, sospechoso del asesinato de Charlie Kirk?

El sospechoso fue identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años, residente en Washington, Utah. Según el gobernador Spencer Cox, el hombre fue rastreado a través de videos de seguridad de la universidad. De acuerdo con el Daily Mail, Tyler habría confesado el crimen a su padre, Matt Robinson, quien alertó a un amigo cercano de la familia y posteriormente a la Oficina del Sheriff para coordinar la entrega del joven.

Robinson fue detenido cerca del Parque Nacional Zion, en St. George, a unos 427 kilómetros de Orem. La captura se realizó a las 11.00 p. m., y fue confirmada por Spencer Cox y el propio Donald Trump, quien declaró en Fox News: “Con un alto grado de certeza, lo tenemos, está bajo custodia”.

¿Qué tipo de arma se utilizó en el asesinato de Charlie Kirk?

Los investigadores hallaron un rifle Mauser de cerrojo, calibre .30, envuelto en una toalla, en una zona boscosa. El arma contenía un cartucho disparado en la recámara y tres más en el cargador.

La policía informó que la munición presentaba inscripciones con mensajes políticos y violentos. Este hallazgo fortaleció la hipótesis de que el crimen tuvo una motivación ideológica, por lo que el gobernador Cox solicitó que se aplique la pena de muerte si se confirma la culpabilidad del acusado.