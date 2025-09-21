El gobierno talibán de Afganistán declaró que es imposible llegar a un acuerdo para devolver la base aérea de Bagram a Estados Unidos, luego de las amenazas públicas del presidente Donald Trump. Fasihudin Fitrat, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, afirmó que no cederán “ni una pulgada” de suelo afgano. La respuesta oficial llegó después de que Trump, a través de su plataforma Truth Social, advirtiera que “cosas malas” ocurrirían si no entregaban la instalación estratégica.

La base aérea de Bagram, situada a 50 kilómetros al norte de Kabul, fue el centro de las operaciones militares de Estados Unidos y la OTAN durante dos décadas. El comunicado oficial afgano subrayó que “la independencia e integridad territorial de Afganistán son de suma importancia”.

Trump exige recuperar la base aérea de Bagram y amenaza a Afganistán con sanciones

Donald Trump insistió en recuperar el control de la base aérea de Bagram durante su visita de Estado al Reino Unido, y justificó su pedido por la cercanía de esta instalación con zonas nucleares chinas en Lop Nur, región de Xinjiang. “Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡cosas malas van a pasar!”, escribió en Truth Social. Además, advirtió con aplicar sanciones económicas y políticas contra el gobierno talibán, aunque no precisó cuáles serían.

Periodistas en la Casa Blanca consultaron a Trump si contemplaba un despliegue militar para recuperar la instalación; sin embargo, su respuesta fue evasiva: “No hablaremos de eso, pero ahora estamos en diálogo con Afganistán y queremos recuperarla pronto, de inmediato”. Analistas señalan que esta postura contradice el Acuerdo de Doha de 2020, firmado por su propia administración, en el cual Estados Unidos se comprometió a no intervenir militarmente en Afganistán.

Bagram, una base militar clave en la Guerra, vuelve al centro de la disputa

La base aérea de Bagram fue construida con ayuda soviética en la década de 1950 y ampliada durante la ocupación rusa entre 1979 y 1989. Posteriormente, se transformó en una pequeña ciudad militar bajo control estadounidense. Cuenta con una pista de 3.597 metros, apta para operar con bombarderos pesados y aviones de carga. Durante la guerra contra el terrorismo, albergó a decenas de miles de tropas y fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas detenidas, según documentaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Para los talibanes, el control de la base representa la victoria definitiva sobre Estados Unidos y la consolidación de su soberanía. Zakir Jalaly, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán, declaró que “los afganos nunca han aceptado la presencia militar extranjera en su territorio”, aunque expresó disposición a establecer relaciones económicas bilaterales.