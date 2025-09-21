HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino
Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     Pablo Sánchez asume como fiscal de la Nación interino     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Talibanes responden amenazas de Trump y aseguran que devolver base militar de Bagram a Estados Unidos es imposible

Los talibanes reafirmaron que no entregarán “ni una pulgada” de suelo afgano, luego de que Trump exigiera la devolución de Bagram y advirtiera con consecuencias.

Donald Trump exige la devolución de Bagram y amenaza con sanciones al gobierno afgano si no se cumple esta solicitud. Foto: composición LR/AFP
Donald Trump exige la devolución de Bagram y amenaza con sanciones al gobierno afgano si no se cumple esta solicitud. Foto: composición LR/AFP

El gobierno talibán de Afganistán declaró que es imposible llegar a un acuerdo para devolver la base aérea de Bagram a Estados Unidos, luego de las amenazas públicas del presidente Donald Trump. Fasihudin Fitrat, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, afirmó que no cederán “ni una pulgada” de suelo afgano. La respuesta oficial llegó después de que Trump, a través de su plataforma Truth Social, advirtiera que “cosas malas” ocurrirían si no entregaban la instalación estratégica.

La base aérea de Bagram, situada a 50 kilómetros al norte de Kabul, fue el centro de las operaciones militares de Estados Unidos y la OTAN durante dos décadas. El comunicado oficial afgano subrayó que “la independencia e integridad territorial de Afganistán son de suma importancia”.

PUEDES VER: Reino Unido, Australia y Canadá reconocen oficialmente al Estado de Palestina y desafían décadas de alianza con Israel

lr.pe

Trump exige recuperar la base aérea de Bagram y amenaza a Afganistán con sanciones

Donald Trump insistió en recuperar el control de la base aérea de Bagram durante su visita de Estado al Reino Unido, y justificó su pedido por la cercanía de esta instalación con zonas nucleares chinas en Lop Nur, región de Xinjiang. “Si Afganistán no devuelve la base aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡cosas malas van a pasar!”, escribió en Truth Social. Además, advirtió con aplicar sanciones económicas y políticas contra el gobierno talibán, aunque no precisó cuáles serían.

Periodistas en la Casa Blanca consultaron a Trump si contemplaba un despliegue militar para recuperar la instalación; sin embargo, su respuesta fue evasiva: “No hablaremos de eso, pero ahora estamos en diálogo con Afganistán y queremos recuperarla pronto, de inmediato”. Analistas señalan que esta postura contradice el Acuerdo de Doha de 2020, firmado por su propia administración, en el cual Estados Unidos se comprometió a no intervenir militarmente en Afganistán.

PUEDES VER: Maduro envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

lr.pe

Bagram, una base militar clave en la Guerra, vuelve al centro de la disputa

La base aérea de Bagram fue construida con ayuda soviética en la década de 1950 y ampliada durante la ocupación rusa entre 1979 y 1989. Posteriormente, se transformó en una pequeña ciudad militar bajo control estadounidense. Cuenta con una pista de 3.597 metros, apta para operar con bombarderos pesados y aviones de carga. Durante la guerra contra el terrorismo, albergó a decenas de miles de tropas y fue escenario de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra personas detenidas, según documentaron Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Para los talibanes, el control de la base representa la victoria definitiva sobre Estados Unidos y la consolidación de su soberanía. Zakir Jalaly, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores del régimen talibán, declaró que “los afganos nunca han aceptado la presencia militar extranjera en su territorio”, aunque expresó disposición a establecer relaciones económicas bilaterales.

Notas relacionadas
Maduro envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

Maduro envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

LEER MÁS
Trump da ultimátum al régimen de Maduro y exigue repatriación de venezolanos en EEUU.: "El precio será incalculable"

Trump da ultimátum al régimen de Maduro y exigue repatriación de venezolanos en EEUU.: "El precio será incalculable"

LEER MÁS
El debate sobre las armas en EE.UU. que cobra vidas cada año: Segunda Enmienda, el lobby más influyente en políticos y más

El debate sobre las armas en EE.UU. que cobra vidas cada año: Segunda Enmienda, el lobby más influyente en políticos y más

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

Mundo

Maduro envía carta a Trump para proponer diálogo y negar acusaciones de narcotráfico: "Que podamos derrotar las falsedades"

Trump da ultimátum al régimen de Maduro y exigue repatriación de venezolanos en EEUU.: "El precio será incalculable"

El fracaso del sistema AFP en Chile, el modelo replicado en Perú durante el régimen de Fujimori y ahora está en crisis

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota