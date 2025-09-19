El 17 de septiembre de 2025, ABC suspendió indefinidamente el programa 'Jimmy Kimmel Live!' después de los comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. | composición LR

El 17 de septiembre de 2025, ABC suspendió indefinidamente el programa 'Jimmy Kimmel Live!' después de que el comediante hiciera comentarios sobre el asesinato del activista Charlie Kirk. La decisión de la cadena generó reacciones en Estados Unidos, incluyendo las del presidente Donald Trump, la FCC y políticos de ambos partidos.

Esta suspensión fue vista por algunos como un ataque a la libertad de expresión y parte de una serie de medidas que buscan silenciar a voces opositoras al gobierno. Legisladores y figuras públicas, como el expresidente Barack Obama, denunciaron la acción como un abuso de poder. Por su parte, el Congreso de EE.UU. investigará el caso para aclarar las razones y el trasfondo de la medida.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

El 15 de septiembre de 2025, durante su monólogo en 'Jimmy Kimmel Live!', el comediante hizo una crítica a la reacción política ante el asesinato de Charlie Kirk. El también actor acusó a los seguidores de Trump de intentar "ganar puntos políticos" con lo ocurrido. "La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa que no sea uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello", dijo.

En la misma línea, el humorista se burló de la actitud de Trump y la comparó con la de un niño. "Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien considera amigo. Así es como un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado", añadió Kimmel mientras exponía un video en el que el presidente cambiaba de tema cuando le preguntaban sobre la muerte de Kirk.

Estos comentarios de Kimmel no fueron bien recibidos por muchos y causó que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y otros afiliados presionaran una respuesta inmediata. Por su parte, las empresas que manejan afiliadas de ABC, Sinclair y Nexstar, calificaron el acto como "ofensivo e insensible".

Las condiciones para que Jimmy Kimmel vuelva a su programa

Sinclair anunció cuáles serían las condiciones que debe cumplir el comediante Jimmy Kimmel para que su programa sea nuevamente transmitido.

Emitir una disculpa pública y directa a la familia de Charlie Kirk.

Realizar una donación personal significativa a la familia de Kirk y a la organización Turning Point USA.

Participar en reuniones formales con ABC sobre el compromiso de la cadena con el "profesionalismo y la responsabilidad" en pantalla.

¿Quién es Jimmy Kimmel, el comediante suspendido por ABC?

Jimmy Kimmel es uno de los comediantes y presentadores más conocidos de la televisión estadounidense. Nació el 13 de noviembre de 1967 en Brooklyn, Nueva York. A lo largo de su carrera, ha destacado por su estilo humorístico irreverente y por ser un crítico constante de figuras políticas, especialmente de Trump.

Kimmel comenzó su carrera en la radio, pero fue en la televisión donde alcanzó la fama con programas como 'The Man Show', antes de 'Jimmy Kimmel Live!', en 2003. Desde entonces, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del late-night estadounidense, tanto que hasta llegó a ser anfitrión de los premios Oscar en varias ocasiones.

A lo largo de su carrera, Kimmel ha sido reconocido por su humor ácido y su capacidad para entrevistar a celebridades, mezclando comedia con temas de actualidad. Sin embargo, su crítica constante a los políticos conservadores y sus bromas sobre Trump lo han convertido en un blanco frecuente para sus detractores. En 2018, Kimmel obtuvo la nacionalidad italiana como protesta contra las políticas migratorias del gobierno de Trump.

¿Qué pasa con la libertad de expresión tras caso Kimmel?

"Puedes decir que se trata de libertad de expresión, o no, (pero) fue despedido por falta de talento", es como celebró Trump, desde Gran Bretaña, la suspensión del programa de Jimmy Kimmel. Sin embargo, este caso ha escalado y preocupado a muchos críticos sobre la libertad de expresión en el país estadounidense.

El caso incluso ha sido comparado con Rusia, donde el gobierno de Putin controla de forma estricta los medios de comunicación y silencia a quienes critican su gestión. Esta presión de la Administración de Trump ha sido interpretado por algunos críticos como una amenaza a la democracia y libertad de los medios.