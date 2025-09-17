HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Afganistán: líder talibán ordena bloquear internet cortando cables de fibra óptica para prevenir el ‘vicio’

El gobierno talibán sostiene que las apps en línea han impactado negativamente las bases económicas, sociales, culturales y religiosas de Afganistán, y que han conducido a la sociedad hacia la corrupción moral.

Varias regiones en Afganistan se quedaron sin internet, luego de que cortaran los cables de fibra óptica.
Varias regiones en Afganistan se quedaron sin internet, luego de que cortaran los cables de fibra óptica. | Foto: AFP

El gobierno de Afganistán, controlado por los talibanes desde 2021, ordenó bloquear el acceso a internet en todo el país y mandó cortar los cables de fibra óptica en varias provincias, como parte de una campaña contra lo que consideran un “vicio”.

La decisión del líder supremo talibán, Haibatullah Akhundzada, dejó sin internet de alta velocidad a varias regiones de Afganistán durante dos días y generó preocupación a miles de personas que quedaron desconectadas.

PUEDES VER: Nuevo sismo en Afganistán de 5,6 de magnitud es registrado tras 4 días después del terremoto que dejó más de 2000 muertos

lr.pe

AFP confirmó que hubo problemas de conexión en las provincias norteñas de Balj, Badajshan y Tajar. Lo mismo ocurrió en Uruzgan, Kandahar y Helmand, provincias ubicadas al sur del país.

Testigos contactados por AFP aseguraron que todavía había acceso a internet mediante la red telefónica; sin embargo, el servicio funcionaba extremadamente lento y de manera intermitente.

Attaullah Zaid, portavoz provincial de Balj, reveló que se tomó esta medida para "prevenir el vicio y se implementarán opciones alternativas en todo el país para satisfacer las necesidades de conectividad".

Por su parte, Kureshi Badlun, portavoz de la provincia de Nangarhar, afirmó que un estudio hecho en Afganistán reveló que las apps en línea han afectado negativamente las bases económicas, sociales, culturales y religiosas de la sociedad y la han llevado hacia la corrupción moral.

PUEDES VER: Indignación en Afganistán: detienen a hombre de 45 años que se casó con una niña de 6 años, pero no será procesado

lr.pe

Desde que regresaron al poder en 2021, los talibanes impusieron numerosas restricciones, de acuerdo con su rigurosa interpretación de la ley islámica.

En 2024, el mismo gobierno había promocionado la red de fibra óptica como una “prioridad” para conectar al país con el resto del mundo y sacarlo de la pobreza. Incluso esta tecnología es la más usada en Afganistán.

"Si estos problemas de conexión no se resuelven, sufriremos grandes pérdidas", afirmó, por su parte, Atta Mohamed, un contratista que trabaja con mármol en Kandahar.

"Si no respondemos a los correos electrónicos de nuestros clientes, no podremos continuar con nuestro negocio. No he dormido ni un minuto", agregó.

