Mundo

Venezuela: líder opositor Henrique Capriles en contra de una eventual intervención de EE.UU.

Henrique Capriles, líder opositor al gobierno de Nicolás Maduro, rechazó una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y llamó a buscar una salida política en lugar de una acción armada.

Henrique Capriles sigue acusando al gobierno de fraude en las elecciones que reeligieron a Nicolás Maduro.
Henrique Capriles sigue acusando al gobierno de fraude en las elecciones que reeligieron a Nicolás Maduro. | Foto: AFP

Henrique Capriles, líder opositor venezolano y dos veces candidato presidencial, afirmó que no respalda una eventual intervención militar de Estados Unidos, en medio del clima de tensión entre ambos países por el despliegue de buques de guerra en el Caribe.

Recientemente, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, acusó al gobierno de Donald Trump de librar una "guerra no declarada" tras el despliegue naval que Estados Unidos defiende con el argumento de combatir el narcotráfico.

Capriles cree que la solución es política

"Sigo creyendo que la solución no es militar, sino política. Soy antiguerra", declaró Henrique Capriles, quien apoyó al candidato unitario de la oposición, Edmundo González, en las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Capriles, diputado desde julio pasado, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de fraude y proclama la victoria de la oposición. No obstante, no atendió el llamado de María Corina Machado a boicotear las elecciones legislativas y regionales de 2025.

"Hay una polarización extrema de la vida política en Venezuela con el despliegue estadounidense. Lo que está ocurriendo es contraproductivo; está teniendo el efecto contrario: están atrincherando a los que están en el poder", admitió el político de 53 años.

El excandidato presencial cree que el gobierno venezolano tiene que mostrar buena voluntad de cara a sus relaciones exteriores.

"Debe producirse un desescalamiento interno con la liberación de todos los presos políticos", afirmó Henrique Capriles, en alusión a los miles de políticos, activistas, periodistas y estudiantes que permanecen encarcelados.

EE.UU. acusó a Maduro de tener vínculos con el narcotráfico

En respuesta a la operación estadounidense, el gobierno de Nicolás Maduro inició tres días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de tierra firme.

El presidente Donald Trump aseguró que, desde principios de mes, destruyeron tres presuntas ‘narcoembarcaciones’, con un saldo de 14 muertos.

Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico y ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

