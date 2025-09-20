Ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en importantes aeropuertos de Europa

Largas colas de pasajeros se han creado en varios importantes aeropuertos de Europa. | Foto: AFP

Largas colas de pasajeros se han creado en varios importantes aeropuertos de Europa. | Foto: AFP

Los aeropuertos europeos de Londres-Heathrow, Berlín, Bruselas y Dublín registraron retrasos y cancelaciones de vuelos debido a un ciberataque que afectó los sistemas de registro de equipajes y pasajeros.

Periodistas de AFP en Londres y Bruselas observaron largas filas de pasajeros que esperaban frente a los mostradores y consultaban las pantallas informativas donde se multiplicaban los avisos de retrasos.

Ataque cibernético afecta el registro de pasajeros

"Hemos tomado conocimiento de una disrupción relacionada con ciberataques en nuestro software MUSE en ciertos aeropuertos", señaló la empresa Collins Aerospace. Esta compañía provee servicios de registro en 170 aeropuertos en todo el mundo.

El impacto se limita al registro electrónico de clientes y al depósito de equipajes, agregó la compañía, que no brindó más detalles sobre el tipo o el origen del ciberataque.

En su página web, el aeropuerto de Bruselas aseguró que el "ciberataque" sucedió la noche del viernes 19 de setiembre de 2025. "Esto tuvo consecuencias importantes en el programa de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones", indicaron.

"Sin embargo, los sistemas propios del Aeropuerto de Bruselas no parecen estar afectados en este momento", agregaron.

AFP vio largas filas de pasajeros frente a los mostradores donde los registros y embarques se estaban haciendo manualmente. "Tengo que esperar cuatro horas. Seguimos adelante. Esperaremos y ya está", afirmó un francés de 34 años que trabaja como administrativo.

Aeropuertos piden llegar con antelación para hacer registros

En el aeropuerto de Heathrow, el más importante de Londres, también se podían ver largas filas en los mostradores, constató una periodista de AFP.

Una pasajera argelina de 30 años, que no quiso dar su nombre, dijo que llevaba más de una hora esperando para registrar su equipaje. "Esto no avanza nada. Dicen que tienen que hacer todo manualmente", contó.

Maria Casey, una viajera de Hampshire, al sur de Inglaterra, debía partir en un vuelo de Etihad con destino a Tailandia vía Abu Dabi y relató que tuvo que hacer fila durante tres horas para poder facturar sus equipajes. "Tuvieron que escribir nuestras etiquetas a mano", explicó.

El aeropuerto de Heathrow aconsejó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo con su aerolínea y llegar con mucho tiempo de antelación para realizar los trámites de registro.

Se desconoce quién está detrás del ciberataque

En su sitio web, el aeropuerto de Berlín también indicó que tenía un problema técnico con un proveedor, y en los de Dublín y Cork, en Irlanda, se registraron consecuencias menores por el ciberataque.

Eurocontrol, organismo de supervisión del sector aéreo, afirmó que no hay ninguna restricción del control aéreo en la red europea por el incidente. El aeropuerto de Bruselas pidió a las aerolíneas cancelar sus salidas hasta las 2:00 a.m. del lunes.

Varios ciberataques y fallas digitales han perturbado el transporte aéreo alrededor del mundo en los últimos años, porque el sector depende cada vez más de sistemas digitalizados.

La experta en aviación, Anita Mendiratta, asesora especial del secretario general de la Organización Mundial de Turismo, una agencia de la ONU, dijo que es difícil saber quién está detrás del este ataque.

Pero enfatizó que fue una interrupción causada a un software, no a un aeropuerto específico, y que es importante intentar contener el contagio.

En un informe reciente sobre la amenaza cibernética en el sector aeronáutico, el grupo de defensa y tecnología Thales contabilizó 27 ciberataques de tipo ransomware entre enero de 2024 y abril de 2025 en la aviación, lo que representa un aumento del 600% en un año, apuntando a aerolíneas, aeropuertos, sistemas de navegación e incluso subcontratistas.

"Desde las aerolíneas y aeropuertos hasta los sistemas de navegación y proveedores, cada eslabón de la cadena es vulnerable a ataques", advirtió el informe publicado en junio.

En julio, la aerolínea australiana Qantas fue objeto de ataques de hackers que penetraron en un sistema que albergaba datos sensibles de seis millones de sus clientes. En diciembre de 2024, la aerolínea Japan Airlines también fue atacada.