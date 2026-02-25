La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho' y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, modificó la lista de prioridades de Estados Unidos contra el crimen organizado en América Latina. Tras ese hecho, Diosdado Cabello aparece como el principal objetivo para las autoridades estadounidenses en la región.

El sucesor de Maduro es considerado el número dos del régimen venezolano. Su ubicación dentro de la estructura política del país sudamericano aparece como uno de los elementos que influyen en el interés de la administración de Donald Trump por lograr su captura.

¿Cuánto es la recompensa que ofrece EE. UU. por la capturar de Diosdado Cabello?

Estados Unidos ofrece US$25 millones a quienes proporcionen información que permita la captura de Diosdado Cabello. El monto se mantiene vigente tras la operación que terminó con la vida del dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación. La cifra convierte a Cabello en el objetivo con mayor recompensa entre los perseguidos por el gobierno americano en Latinoamérica.

Luego de la muerte del líder criminal mexicano, descrito por Donald Trump como jefe de una "organización terrorista extranjera", la atención internacional se concentra en otros objetivos considerados prioritarios. Entre ellos figura Cabello, cuya captura representa un desafío mayor según el contexto descrito.

¿Qué consecuencias provocó la operación en la que murió ‘El Mencho’ en México?

La operación militar que terminó con la vida del jefe del CJNG provocó una serie de hechos violentos en distintas zonas de México. Reportes señalan diez miembros de fuerzas de seguridad fallecidos y daños en 22 sedes del Banco Bienestar ubicadas en Jalisco.

Acciones delictivas se registraron en 20 estados del país. Air Canada suspendió 325 vuelos con destino a Puerto Vallarta y Guadalajara, mientras que centros educativos cancelaron actividades debido a la falta de condiciones de seguridad.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que "Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco". La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que "las operaciones, todas las operaciones se realizan por la fuerza federal. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos", aunque mencionó el intercambio de información entre ambos países.

Jaime Bayly asegura que Cabello "tiene miedo"

El periodista peruano radicado en norteamérica, mencionó que según una de sus fuentes confiables, Diosdado Cabello estaría convencido de huir de Venezuela. "Esta amenazado, sabe que Delcy Rodriguez juega para Marco Rubio y no para él", afirmó Bayly mediante un video en su canal de YouTube.

En el mismo discurso, el comunicador insiste en que Cabello "está muy asustado". Asimismo aseguró que el secretario de Estado, Marco Rubio, le habría dado un ultimatum al líder venezolano. "Tienes hasta el 15 de abril para irte", dijo según sus fuentes más cercanas.