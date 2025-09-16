Francia: investigan a ministra de Cultura por no declarar joyas valuadas en medio millón de dólares

La ministra Rachida Dati ha negado las acusaciones en su contra. | Foto: AFP

Rachida Dati, la ministra de Cultura de Francia, está siendo investigada por la justicia de su país, debido a que no incluyó unas joyas valuadas en casi medio millón de dólares, en su declaración de patrimonio.

Anteriormente, la política conservadora ha sido acusada de corrupción y tráfico de influencias, en un caso sobre el exjefe de Renault - Nissan, Carlos Ghosn. La fecha del juicio se sabrá el 29 de septiembre.

Tendría patrimonio de más de 5.6 millones de euros

La investigación contra Rachida Dati por no declarar patrimonio comenzó en abril de 2025, cuando el diario Libération reveló que no incluyó unas joyas valorizadas en 420.000 euros, alrededor de 495.000 dolares.

De acuerdo al medio, los miembros del gobierno francés tienen la obligación de declarar su patrimonio y sus intereses a la Alta Autoridad por la Transparencia de la Vida Pública (HATVP) cuando asumen el cargo.

Libération señala que, en su última declaración (junio de 2024), Dati reveló que tenía un patrimonio de unos 5,6 millones de euros en forma de bienes inmuebles en Francia y Marruecos, cuentas corrientes, seguros de vida y productos de ahorro.

Ministra niega las acusaciones

La fiscalía de París anunció que iniciaron una investigación contra Rachida Dati por los señalamientos denunciando la posible infracción. Esto debido a que todos los políticos están obligados a declarar bienes si superan los 10.000 euros.

Por su parte, La ministra conservadora, una hija de inmigrantes norteafricanos de clase trabajadora que fue candidata a la alcaldía de Paris, negó todas las acusaciones en su contra.

"No tengo nada que regularizar. Nunca he cometido ningún error en ninguna declaración. Así que no será hoy cuando empiece", respondió Dati en la radio France Inter.