Ciencia

El yacimiento más grande del mundo: el descubrimiento de millones de toneladas del ‘nuevo petróleo’ en Europa

Este depósito natural podría ser el más grande jamás encontrado, suficiente para satisfacer la demanda energética durante años.



Considerado el 'nuevo petróleo', este elemento descubierto será clave en la transición energética francesa. Foto: IStock
Considerado el 'nuevo petróleo', este elemento descubierto será clave en la transición energética francesa. Foto: IStock

En la región de Lorena, al noreste de Francia, un inesperado hallazgo ha puesto a este país en la atención de toda Europa. No se trata de petróleo ni de gas convencional, sino del yacimiento más grande de hidrógeno blanco del mundo. Este recurso, estimado en 46 millones de toneladas, será clave para la transición energética y economía nacional.

Los primeros análisis identificaron concentraciones de hasta 20 % de hidrógeno a 1.250 metros de profundidad, una cifra que sitúa a Lorena muy por encima de otras regiones en el mundo. Los investigadores exploraban la región en busca de metano, pero se toparon de casualidad con la presencia de hidrógeno blanco natural. El yacimiento se extendería entre las ciudades Bar-le-Duc y Metz, lo cual demuestra la magnitud de los recursos energéticos aún ocultos bajo la región.

Los depósitos de hidrógeno en la corteza terrestre podría ayudar a acelerar la transición energética. Foto: Alamy

Los depósitos de hidrógeno en la corteza terrestre podría ayudar a acelerar la transición energética. Foto: Alamy

¿Por qué se le llama 'nuevo petróleo' al hidrógeno?

El término “nuevo petróleo” se refiere a la revolución que puede tener este elemento. A diferencia del hidrógeno gris o azul, obtenido mediante procesos químicos, el hidrógeno blanco se extrae directamente del subsuelo sin transformación ni emisiones de gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en una energía limpia y de uso inmediato para la transición energética, según el portal frances Isol'r.

El hidrógeno se halla de forma natural en el subsuelo, producido por procesos geológicos en las rocas o la radiólisis del agua. Foto: Pexels

El hidrógeno se halla de forma natural en el subsuelo, producido por procesos geológicos en las rocas o la radiólisis del agua. Foto: Pexels

Su atractivo radica en la combinación de abundancia, capacidad de almacenamiento y versatilidad, cualidades clave para sustituir progresivamente a los combustibles fósiles. El entusiasmo por el hallazgo en Lorena también responde a que podría explotarse con relativa rapidez, sin grandes infraestructuras de transformación, facilitando su integración en distintos sectores económicos.

El impacto del hidrógeno en la transición energética

En el centro de la transición energética que impulsan Francia y Europa, el hidrógeno blanco puede sostener la generación de electricidad verde, estabilizar las redes y acelerar la descarbonización de la industria pesada. En un contexto de creciente demanda de soluciones sostenibles frente al cambio climático, esta alternativa natural responde plenamente a las expectativas.

Para Lorena, una región marcada por la desindustrialización minera, el hallazgo abre la posibilidad de un renacimiento económico, al tiempo que ofrece a Francia una oportunidad única para posicionarse como líder mundial en el emergente sector del hidrógeno natural.

Diferencias del hidrógeno blanco frente a otros tipos de hidrógeno

Saber diferenciar el hidrógeno blanco  de otras formas es fundamental. El hidrógeno producido por electrólisis "verde" sigue siendo caro y depende en gran medida de energías renovables. El hidrógeno producido a partir de gas natural aún genera emisiones contaminantes, incluso con tecnologías avanzadas.

Por el contrario, el  yacimiento demuestra que la naturaleza misma contiene reservas explotables, creadas por reacciones geológicas naturales, sin necesidad de una infraestructura química compleja. Por lo tanto, este modelo de Lorena se distingue claramente de lo que existe en otras partes del mapa energético mundial.

La exploración del yacimiento

Ya se han anunciado proyectos concretos, entre ellos una perforación exploratoria en la comuna francesa de Pontpierre, que alcanzará casi 4 kilómetros de profundidad para medir con precisión la extensión del reservorio de hidrógeno.

Paralelamente, se presentó una solicitud de autorización de exploración al Estado francés, lo que refleja la voluntad de avanzar con rapidez dentro del marco regulatorio. El entusiasmo general y el interés de los inversores evidencian la seriedad con que se percibe esta oportunidad para transformar el potencial en una realidad sostenible.

