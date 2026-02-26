¿Cuan fuerte es el anti-Keiko? Por Mirko Lauer

La más reciente encuesta IEP-La República muestra que empiezan algunos movimientos en la punta de la competencia. La distancia entre Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori está creciendo. Alfonso López-Chau finalmente llegó al tercer puesto. Hay mediciones algo distintas, pero a siete semanas la tendencia está más o menos clara.

Quizás la cifra más interesante es la que figura en nuestra primera plana de ayer: un rotundo 54% que no votaría por Fujimori de ninguna manera. Allí está el llamado antifujimorismo en su estado más puro, una mayoría opinando “Por esa no”. Nadie en la encuesta IEP se acerca a esa cifra negativa. López Aliaga no llega al 5%.

Sus fans la colocan en segundo lugar, y una mayoría estadística nacional le oscurece el panorama, con la amenaza de repetir sus anteriores tres espectaculares derrotas en segunda vuelta. ¿Cómo llegó Fujimori a esta paradójica situación? Evidentemente se ha sobreexpuesto, y eso ha acumulado los ataques contra ella.

El primer lugar de López Aliaga no se da a partir de especiales méritos, pero a diferencia de Fujimori o de César Acuña, el candidato de RN no es percibido como un operador del Congreso. Por lo tanto, no comparte la alta desaprobación del hemiciclo. Pues ese 54% de nunca jamás Keiko es pura desaprobación, expresada de otra forma.

¿Se puede regresar de un rechazo tan fuerte? Una ventaja de Fujimori es que las demás campañas, salvo las de López Aliaga o Acuña, son esfuerzos con mínimos fondos. Prima la ciencia de los amateurs, que no logra sacar a los aspirantes de ese purgatorio político llamado otros.

La campaña del fujimorismo se ha vuelto un fenómeno extraño. Alberto, el padre, alguna vez el principal atractivo de Fuerza Popular, no aparece por ninguna parte. La hija recién ha empezado a aparecer en la publicidad, luego de una larga temporada de discreción. Como que todo se ha estado jugando a alcanzar una mayoría fuerte en el Congreso (¿2016?).

Pero en medio de la enorme multiplicación de las listas, los nombres individuales no llegan a pegar. Las encuestadoras no pueden con lo que está sucediendo y se concentran en lo presidencial. FP tiene la ventaja de estar proponiendo como senadores a figuras que tienen nombres familiares, algunas desde los años 90.