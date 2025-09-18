HOYSuscripcion LR Focus

ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

ABC decidió suspender el programa de Jimmy Kimmel tras polémicos comentarios sobre la muerte del activista Charlie Kirk, mientras que Donald Trump reaccionó con un mensaje tajante.

Jimmy Kimmel tenía previsto emitir una aclaración pública en el siguiente episodio, pero ABC canceló el programa antes de que pudiera hacerlo. Foto: composiciónLR/AFP
El reconocido programa nocturno Jimmy Kimmel Live! fue suspendido de manera indefinida por la cadena estadounidense ABC, luego de que su presentador emitiera declaraciones controvertidas sobre la muerte de Charlie Kirk, joven activista conservador y fundador de Turning Point USA. La situación generó un fuerte rechazo por parte de diversos sectores políticos y mediáticos, provocando una ola de consecuencias para el conductor.

La decisión de suspender el programa fue impulsada por las críticas provenientes de figuras públicas, medios afiliados a ABC, e incluso autoridades federales. La polémica se desató tras el monólogo emitido el 15 de septiembre, donde Jimmy Kimmel vinculó al presunto autor del crimen con simpatías republicanas, a pesar de que informes oficiales indicaban lo contrario.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk?

Durante su intervención del lunes 15 de septiembre, Jimmy Kimmel se refirió con ironía a la muerte de Charlie Kirk, ocurrida cinco días antes en la Universidad del Valle de Utah durante un acto de su gira American Comeback Tour. En un momento que provocó indignación, el comediante sugirió que el agresor, Tyler Robinson, tenía lazos con el movimiento pro-Trump, a pesar de que la policía y los familiares del sospechoso confirmaron sus inclinaciones políticas hacia la izquierda.

El monólogo incluyó frases que muchos consideraron insensibles, como: “La pandilla MAGA intenta desesperadamente presentar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político. Entre las acusaciones, hubo duelo”.

Más tarde, Kimmel ironizó sobre el comportamiento de Trump ante la tragedia, comparando su reacción con la de un niño: “Está en la cuarta etapa del duelo: construcción. Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien consideraba amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, expresó, refiriéndose a la supuesta preocupación de Trump por la remodelación de un salón de baile en la Casa Blanca el mismo día del asesinato.

Donald Trump celebra suspensión: "buenas noticias para EE. UU."

La reacción del expresidente Donald Trump no tardó en llegar. A través de su plataforma Truth Social, celebró la suspensión del programa, lanzando duros ataques contra el conductor.

“Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, que ha tenido problemas de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer”, dijo el mandatario estadounidense.

Además, arremetió contra otros presentadores de televisión que, como Kimmel, han sido críticos de su gestión, señalando a Jimmy Fallon y Seth Meyers, a quienes calificó como “perdedores” y reclamó a NBC que tome decisiones similares.

¿Cuál fue el descargo de ABC sobre los comentarios de Jimmy Kimmel?

La cadena ABC, propiedad de The Walt Disney Company, emitió un comunicado oficial el 17 de septiembre, confirmando la suspensión indefinida del programa de Kimmel. Un portavoz declaró a la revista People que la decisión fue tomada debido a los “comentarios insensibles sobre una tragedia que aún conmueve al país”.

La presión externa también fue determinante. Nexstar Media Group, el mayor grupo de medios local en EE. UU. y propietario de 23 emisoras afiliadas a ABC, anunció la retirada del programa de sus parrillas.

“Los comentarios del Sr. Kimmel sobre la muerte del Sr. Kirk son ofensivos e inapropiados en un momento crítico del discurso político nacional. No creemos que reflejen el espectro de valores de las comunidades locales en las que nos encontramos”, aseguró Andrew Alford, presidente de Nexstar Broadcasting.

