El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una prueba de ataques de drones y ordenó ampliar el uso de la inteligencia artificial (IA) en esta tecnología militar, informó la agencia KCNA.

KCNA, agencia de noticias estatal de Corea del Norte, compartió fotografías que no solo muestran el despegue de los vehículos no tripulados, sino también como destruyen un objetivo.

La agencia reveló que fue un ejercicio que demostró la excelente eficacia de combate de los drones tácticos de ataque de la serie Kumsong. Asimismo, precisaron que el líder supremo expresó gran satisfacción.

"Los drones están surgiendo como un activo importante en las actividades militares, elevándolo a tarea de máxima prioridad e importante en la modernización de las fuerzas armadas de la República Popular Democrática de Corea", señaló Kim Jong-un.

El dictador norcoreano también ordenó incorporar inteligencia artificial, una tecnología recientemente introducida, en estos drones. Además, dispuso la "expansión y el fortalecimiento" de las capacidades de producción de estos vehículos no tripulados.

Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, aseguró que Kim Jong-un ve la tecnología de drones como algo fundamental para asegurar el estatus de gran potencia.

"Los drones generan preocupaciones porque ofrecen una amenaza altamente eficiente y de bajo coste: ejecución de misiones autónomas, precisión mejorada y letalidad, aptitud para la producción en masa, y flexibilidad táctica mejorada", sostuvo.

Corea del Norte realizó su primer ataque de drones en 2024 y varios expertos han advertido que las nuevas capacidades en esta área pueden estar ligadas a su alianza con Rusia.

Analistas creen que las tropas norcoreanas enviadas a apoyar a Rusia en el conflicto en Ucrania han obtenido experiencia en guerra moderna, incluyendo cómo los drones son utilizados en el campo de batalla.

Al parecer, Corea del Norte envió unos 10.000 soldados a Rusia, sobretodo a la región de Kursk. Del total de militares norcoreanos enviados, unos 600 habrían perdido la vida, mientras que miles han resultado heridos.

Lim Eul-chul, experto de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur, dijo que la inteligencia artificial podría hacer que los drones de Corea del Norte operen incluso si las señales de GPS o comunicaciones están bloqueadas, basándose en algoritmos entrenados previamente.