HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado
Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     Extorsionan por error a representante del Corredor Morado     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Corea del Norte: Kim Jong-un supervisa prueba de drones y ordena implementar IA en su arsenal militar

Analistas advierten sobre el potencial impacto de la incorporación de inteligencia artificial, que podría permitir a los drones norcoreanos operar sin señales de GPS, ampliando su capacidad táctica en conflictos.

Kim Jong-un manifestó sentirse satisfecho con esta demostración.
Kim Jong-un manifestó sentirse satisfecho con esta demostración. | Foto: AFP

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, supervisó una prueba de ataques de drones y ordenó ampliar el uso de la inteligencia artificial (IA) en esta tecnología militar, informó la agencia KCNA.

KCNA, agencia de noticias estatal de Corea del Norte, compartió fotografías que no solo muestran el despegue de los vehículos no tripulados, sino también como destruyen un objetivo.

PUEDES VER: ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

lr.pe

La agencia reveló que fue un ejercicio que demostró la excelente eficacia de combate de los drones tácticos de ataque de la serie Kumsong. Asimismo, precisaron que el líder supremo expresó gran satisfacción.

"Los drones están surgiendo como un activo importante en las actividades militares, elevándolo a tarea de máxima prioridad e importante en la modernización de las fuerzas armadas de la República Popular Democrática de Corea", señaló Kim Jong-un.

El dictador norcoreano también ordenó incorporar inteligencia artificial, una tecnología recientemente introducida, en estos drones. Además, dispuso la "expansión y el fortalecimiento" de las capacidades de producción de estos vehículos no tripulados.

PUEDES VER: Corea del Sur elimina propaganda contra el régimen norcoreano y busca aliviar las tensiones mediante diálogo

lr.pe

Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional en Seúl, aseguró que Kim Jong-un ve la tecnología de drones como algo fundamental para asegurar el estatus de gran potencia.

"Los drones generan preocupaciones porque ofrecen una amenaza altamente eficiente y de bajo coste: ejecución de misiones autónomas, precisión mejorada y letalidad, aptitud para la producción en masa, y flexibilidad táctica mejorada", sostuvo.

Corea del Norte realizó su primer ataque de drones en 2024 y varios expertos han advertido que las nuevas capacidades en esta área pueden estar ligadas a su alianza con Rusia.

PUEDES VER: Turista español revela lo duro y complicado que es visitar Corea del Norte: “Es cruzar a otro mundo”

lr.pe

Analistas creen que las tropas norcoreanas enviadas a apoyar a Rusia en el conflicto en Ucrania han obtenido experiencia en guerra moderna, incluyendo cómo los drones son utilizados en el campo de batalla.

Al parecer, Corea del Norte envió unos 10.000 soldados a Rusia, sobretodo a la región de Kursk. Del total de militares norcoreanos enviados, unos 600 habrían perdido la vida, mientras que miles han resultado heridos.

Lim Eul-chul, experto de la Universidad de Kyungnam en Corea del Sur, dijo que la inteligencia artificial podría hacer que los drones de Corea del Norte operen incluso si las señales de GPS o comunicaciones están bloqueadas, basándose en algoritmos entrenados previamente.

Notas relacionadas
ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

LEER MÁS
Kim Jong-un no declaró que Corea del Norte respaldará económica y militarmente a Venezuela

Kim Jong-un no declaró que Corea del Norte respaldará económica y militarmente a Venezuela

LEER MÁS
Donald Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladimir Putin de conspirar contra Estados Unidos

Donald Trump acusa a Xi Jinping, Kim Jong-un y Vladimir Putin de conspirar contra Estados Unidos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

Crisis en Venezuela: Jorge Rodríguez, aliado de Nicolás Maduro, habría negociado entregarlo a EE. UU., según Jaime Bayly

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy 19 de septiembre 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

LEER MÁS
Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

Maduro ordena al Ejército entrenar a civiles en uso de armas tras fracaso de movilización de milicianos en Venezuela

LEER MÁS
Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

LEER MÁS
Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

Leopoldo López se esperanza con una intervención militar de EE. UU. en Venezuela: "Maduro no tiene respaldo de los venezolanos"

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Mundo

Programa de Jimmy Kimmel es suspendido tras comentarios sobre Charlie Kirk y Trump celebra la medida

Emmanuel Macron llevará “pruebas fotográficas y científicas” ante justicia de EE. UU. para demostrar que su esposa es mujer

Terremoto en Rusia de magnitud 7.8 se registró este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota