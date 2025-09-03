Kim Jong-un no declaró que Corea del Norte respaldará económica y militarmente a Venezuela

EL BULO:

El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, lanzó un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos en respaldo a Venezuela.

Corea del Norte se abrirá a un plan más abierto con Caracas ante el aislacionismo comercial.

Enviaremos apoyo militar estratégico ante la hegemonía de los Estados Unidos.

LO IMPORTANTE:

No existe información o material videográfico que afirme el falso mensaje de Kim Jong-un a favor de Venezuela.

Donald Trump declaró que pretende reunirse con el dictador norcoreano antes que termine el 2025.

Venezuela no estuvo presente en la celebración por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En el contexto del conflicto de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, apostados en Venezuela, por las redes sociales se ha difundido que supuestamente el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha amenazado a Donald Trump con que si interviene militarmente en el territorio del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, su nación responderá militar y económicamente a favor del chavismo. No obstante, esta premisa es falsa.

"Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, manda un recado a Estados Unidos", se lee en la descripción del bulo que está acompañado de un video con varios recortes del mandatario dictatorial norcoreano, con una voz de fondo hecha con IA que lee el supuesto mensaje enviado a Donald Trump.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de TikTok y Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de TikTok, y ha logrado recopilar 3.100 millones de visualizaciones, 135.500 'me gusta', 8.008 comentarios y compartido más de 21.000 veces.

Kim Jong-un no dijo que protegerá a Venezuela en caso de guerra

Realizamos una búsqueda con palabras clave en inglés con palabras como "Kin + Jong + Un + threatens + Donald + Trump + if + he + intervenes + in + Venezuela", pero no encontramos información al respecto sobre una tendencia defensiva de ambos gobiernos aliados. Sin embargo, encontramos que, en realidad, Donald Trump está planeando reunirse con Kim Young-un en una mesa unilateral para afianzar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta iniciativa fue pedida por el gobierno de Corea del Sur para calmar las hostilidades entre ambos gobiernos el lunes 25 de agosto de 2025.

En ese sentido, también medios como CNN y AFP informaron que Xi Jinping, Vladímir Putin, Kim Jong-Un y Masoud Pezeshkian se reunieron en Beijing este 2 de septiembre para celebrar la cumbre por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Venezuela no estuvo presente, tampoco se registró comentarios a favor de este país por el dictador norcoreano, solo el régimen chavista envío una ofrenda floral.

No obstante, los movimientos de Venezuela con Corea del Norte están presentes. El 12 de agosto de 2025, el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro designó a Murga Baptista como nuevo embajador en la nación norcoreana. Baptista es un militar de carrera con el cargo de comandante general del Ejército.

Usuario de YouTube que publica videos desinformativos. Foto: captura de pantalla

Por otro lado, al revisar el usuario que inició la difusión de este bulo, encontramos varias inconsistencias que sean verídicas. Por ejemplo, el nombre que usa la cuenta es usuario5313366225215, pero usa el pronombre NOTICIAS USA us. Además, utiliza de forma ilícita el logo del reconocido medio Telemundo, que ha sido usado por diversas fuentes de desinformación para obtener prestigio.

Conclusión

No existe información verídica de que el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, haya declarado que apoyará militar y económicamente a Venezuela por incursión antidrogas de Estados Unidos, pese a que ambos son países aliados bajo el eje liderado por Rusia y China. Incluso, Donald Trump declaró querer reunirse con el líder norcoreano ante que termine el 2025. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

