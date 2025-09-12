HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

ONU advierte que los derechos humanos en Corea del Norte empeoraron en la última década

Un informe de la ONU señala un aumento de los crímenes en Corea del Norte, incluido el trabajo forzado comparado con la esclavitud. Además, advierte retrocesos en la libertad de expresión y en el acceso a la información.

En Pyongyang, capital de Corea del Norte, se erigen dos estatuas de bronce de sus antiguos líderes, Kim Il-sung y Kim Jong-il.
En Pyongyang, capital de Corea del Norte, se erigen dos estatuas de bronce de sus antiguos líderes, Kim Il-sung y Kim Jong-il. | Foto: AFP

Un informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró que la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, país gobernado por el dictador Kim Jong Un, ha empeorado en la última década, caracterizada por el “sufrimiento, la represión y el aumento del miedo”.

En 2014, la ONU había publicado su primer reporte sobre este país asiático, detallando una amplia gama de crímenes contra la humanidad que fueron comparados por el presidente de la comisión de investigación con los actos cometidos por los nazis, el apartheid sudafricano y los Jemeres Rojos de Camboya.

Situación no ha mejorado en los últimos años

La información recopilada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos señala que la situación en Corea del Norte no ha mejorado y que en muchos casos se ha degradado, con un aumento de los abusos del Gobierno.

"Ninguna otra población está sometida a tales restricciones en el mundo actual", concluye el informe de la ONU, basado en entrevistas a cientos de personas que fueron testigos del estricto control ejercido por el régimen norcoreano sobre su población.

A través de un comunicado, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró que si la República Popular Democrática de Corea (RPDC) continúa por la senda actual, su población se verá sometida a más sufrimiento, represión brutal y miedo

El reporte elaborado por Naciones Unidas revela un aumento de la pena de muerte, importantes retrocesos en la libertad de expresión y el acceso a la información, y la expansión de los sistemas de "vigilancia masiva" gracias a los avances tecnológicos.

Trabajos forzados son comparados con esclavitud

El organismo internacional también informó de un aumento de los trabajos forzados en Corea del Norte. Según precisó la ONU, algunos casos reportados el año pasado podrían equivaler a esclavitud, un crimen contra la humanidad.

El trabajo forzoso en Corea del Norte ya había sido documentado en 2014, que también registró otras violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones, torturas, inanición deliberada y la detención de entre 80.000 y 120.000 personas en campos de prisioneros.

"Se desconoce el paradero de cientos de miles de personas desaparecidas, incluidos ciudadanos extranjeros secuestrados", agregó la ONU.

Aunque la información sobre los campos de prisioneros es limitada, la vigilancia de los derechos humanos por parte de la ONU y las imágenes satelitales sugieren la existencia de al menos cuatro de estos campos.

