Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este jueves las costas de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia, a las 18:58 hora local. El epicentro se localizó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profundidad de solo 10 kilómetros, lo que incrementó la preocupación por posibles efectos devastadores en la región.

Debido a la magnitud y las características del sismo, las autoridades continúan monitoreando la situación y ofreciendo actualizaciones a medida que se obtienen más datos sobre posibles réplicas y medidas de evacuación. Este terremoto ocurre apenas semanas después de otro sismo de mayor magnitud, un 7.4 que también afectó la misma zona.

¿Qué medidas de alerta se tomaron tras el terremoto de magnitud 7.8 en la península de Kamchatka?

Tras el potente terremoto de magnitud 7.8 que sacudió la península de Kamchatka, las autoridades emitieron una alerta de tsunami para las costas cercanas. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de Estados Unidos advirtió sobre posibles olas peligrosas, mientras que la población local recibió la alerta a través de medios oficiales. Las imágenes publicadas en redes sociales mostraron los efectos del sismo en viviendas y calles, con muebles, lámparas y vehículos desplazándose por la intensidad del temblor.

El gobernador de la región, Vladimir Solodov, instó a mantener la calma y destacó que, hasta el momento, no se reportaron daños significativos. La península de Kamchatka se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica, lo que explica la recurrencia de terremotos y alertas de tsunami en la región. Este episodio recordó el megaterremoto de julio, de magnitud 8.8, que provocó un tsunami con graves consecuencias para una aldea costera.

