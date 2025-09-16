Papa León XIV destituye a diácono y maestro de catecismo encarcelado por abuso sexual de menores

El papa León XIV destituyó de todo cargo clerical a un diácono italiano que fue condenado por abuso sexual de menores, en lo que constituye su primera sanción relevante. La medida fue anunciada por la diócesis de Latina, una ciudad al sur de Roma.

"En la prisión de Latina, el diácono permanente Alessandro Frateschi fue informado de su destitución del clero por decisión directa del papa León XIV", aseguró la diócesis en un comunicado. Vale resaltar que esta decisión es inapelable.

¿De qué se le acusa a Alessandro Frateschi?

Alessandro Frateschi es un diácono italiano de 50 años. En 2024, fue condenado a 12 años de prisión por abusar de 5 menores de edad, entre 2018 y 2023. Tres de las víctimas eran alumnos suyos en una escuela secundaria de Latina.

La destitución de Frateschi marca la primera sanción del papa León XIV en su lucha contra la pederastia desde su elección en mayo pasado. La medida se enmarca en la política de “tolerancia cero” que reclaman con fuerza las asociaciones de víctimas.

Según la diócesis, el procedimiento canónico contra Frateschi estuvo a cargo de la sección disciplinaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la división del Vaticano encargada de este tipo de cuestiones, que remitió el caso directamente al Papa.

¿Qué significa ser destituido de todo cargo clerical?

En la Iglesia católica, la pérdida del estado clerical es una grave sanción que impide al afectado, en este caso Frateschi, hablar en nombre de la Iglesia, dar homilías, ejercer funciones en seminarios o parroquias, o enseñar materias teológicas o religiosas.

Durante una oración en la basílica de San Pedro en el Vaticano, el Papa León XIV aseguró que la Iglesia es solidaria con quienes han sufrido la injusticia y la violencia del abuso. "La violencia sufrida no puede borrarse", sostuvo.

Debido a que Italia es un país mayoritariamente católico, donde la Iglesia es muy influyente, no se han emprendido grandes investigaciones sobre los casos de pederastia clerical, como sí se han producido en otros países.