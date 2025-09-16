Hannah Einbinder en los Emmy 2025: "Liberen a Palestina"

En una edición de los Emmy dominada por la serie Adolescencia, el discurso de la ganadora a Mejor Actriz de Reparto por la serie Hacks, de HBO, se convirtió en uno de los momentos más importantes de la gala, precisamente porque la actriz de origen judío, Hannah Einbinder, utilizó los minutos para protestar contra la violencia en Gaza y contra la política antimigrantes. “Solo quiero decir: ¡Vamos birds, que se j... el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) y libertad para Palestina”.

PUEDES VER: Polémica en el Festival de Cine de Venecia

En la rueda de prensa posterior a la premiación, la actriz declaró: “Es un asunto que me toca muy de cerca, en el corazón, por muchas razones. Como judía, tengo la responsabilidad de distinguir a los judíos del Estado de Israel. Nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que son, en realidad, independientes de este tipo de Estado etnonacionalista”, dijo a la prensa acreditada a la gala. “Tengo amigos en Gaza que están trabajando en la frontera, o que son médicos en la frontera norte de Gaza, que están ayudando a mujeres embarazadas y a niños, para crear escuelas en campos de refugiados”.

La actriz interpreta a Ava, una escritora que, en el inicio de Hacks, es ‘cancelada’ luego de un tuit y conoce a Deborah (Jean Smart), un ícono de la comedia en piloto automático.

Hannah Einbinder también se ha referido al ‘boicot’ desde Hollywood para impulsar a que los artistas no laboren en nada relacionado con el gobierno de Israel. “Es una herramienta efectiva para crear presión sobre el poder. El boicot de los trabajadores en la industria audiovisual no busca ir contra individuos, sino que contra las instituciones que son cómplices directos del genocidio. Así que sí, es importante para mí y estoy feliz de poder ser parte de ello”.

Alfombra roja y premios

Antes de la gala, el español Javier Bardem, nominado por la miniserie Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, declaró a la prensa en la antesala: “He venido aquí para hablar del genocidio de Gaza. La asociación que estudia los genocidios, y lo han estudiado a fondo y han visto que, efectivamente, esto es un genocidio”.

En cuanto a premios, parte de la prensa de Estados Unidos ha señalado que la premiación a Mejor director de serie limitada o película para televisión, fue el peor momento de la gala. Elizabeth Banks presentó a las cinco directoras nominadas y a un director nominado. “¿Cuándo fue la última vez que una categoría de dirección tuvo cinco mujeres y un hombre? Creo que todos estamos de acuerdo en que nunca”. Sin embargo, el premio fue para el único director que competía, Philip Barantini, de Adolescencia.

La serie de Netflix brilló con seis reconocimientos, incluyendo el Emmy a Owen Cooper (15), que se convirtió en el actor más joven en ganar. La mejor serie dramática fue The Pitt de HBO y la mejor comedia The Studio de Apple TV+.❖