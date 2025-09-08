El gobierno de Emmanuel Macron vive sus horas más tensas. El Parlamento francés decidió destituir al primer ministro François Bayrou, cuya cuestión de confianza para buscar la aprobación de su plan de recortes presupuestarios fue rechazada. La decisión, que se dio con 194 votos a favor y 364 en contra, marca la segunda caída de un gobierno de Macron en nueve meses, mientras el país enfrenta una grave crisis económica debido al aumento de la deuda pública, la cual alcanza alrededor del 114% del PIB.

Con la salida de Bayrou, que se oficializará el martes, Macron deberá optar como armar un nuevo Gabinete de emergencia o convocar a nuevas elecciones legislativas en menos de un año. La crisis política incluso podría derivar a una eventual dimisión del presidente francés, pues la izquierda reclama abiertamente su salida, aunque Macron descartó hacerlo a pesar de que un sondeo de Odoxa-Backbone reveló que un 64% de los franceses considera que debería dejar el cargo.

El polémico plan de recorte presupuestario que llevo a la caída de un nuevo gobierno de Macron

Francia, la segunda mayor economía de la Unión Europea, afronta una grave crisis económica. Por ello, el Gabinete de François Bayrou buscó implementar un polémico plan de ahorro de 44.000 millones de euros, el cual tenía previsto eliminar dos días festivos y congelar el gasto público con recortes drásticos en administraciones locales (5 300 millones) y en la sanidad (5 500 millones de euros).

Esta crisis de deuda y un déficit elevados surge del gasto extraordinario que el gobierno francés realizó para amortiguar las consecuencias de la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania. Según señaló al Washington Post el analista Pierre Mathiot, Bayrou exageró los temores económicos para justificar recortes que, en un país poco habituado a aplicar ajustes duros, fueron vistos como poco creíbles. Además, la falta de negociación con la oposición debilitó su propuesta y aceleró la moción de confianza que lo destituyó.

Le Pen acusa a Macron de bloquear Francia

La líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, denunció este lunes ante la Asamblea Nacional un “colapso general” de la política francesa y responsabilizó tanto a la derecha como a la izquierda de la crisis actual. En este sentido, aseguró que la caída del primer ministro François Bayrou marcaría “el fin de la agonía de un gobierno fantasma” y deploró “un triste espectáculo, cuya única virtud será poner fin a la tortura de los franceses”.

Le Pen advirtió además a Emmanuel Macron que la disolución del Parlamento “no es una opción, sino una obligación”. Según la diputada, el presidente debe convocar nuevas elecciones legislativas y permitir que los franceses elijan un nuevo rumbo, advirtiendo que un jefe de gobierno de consenso “solo señalaría el estancamiento institucional del país”.