HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha
Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      Del Hecho Al Dicho | Descansa en paz, Jaime Chincha      
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Gobierno de Macron en crisis: Parlamento de Francia rechaza al primer ministro Bayrou y aumenta presión por su dimisión

El gobierno de Emmanuel Macron enfrenta una crisis política tras la destitución del primer ministro François Bayrou, quien perdió una cuestión de confianza en el Parlamento. Esta es la segunda caída de un gabinete de Macron en nueve meses.

Francia, con una deuda pública del 114% del PIB, busca implementar un polémico plan de recortes de 44.000 millones de euros. Foto: composición LR/AFP
Francia, con una deuda pública del 114% del PIB, busca implementar un polémico plan de recortes de 44.000 millones de euros. Foto: composición LR/AFP

El gobierno de Emmanuel Macron vive sus horas más tensas. El Parlamento francés decidió destituir al primer ministro François Bayrou, cuya cuestión de confianza para buscar la aprobación de su plan de recortes presupuestarios fue rechazada. La decisión, que se dio con 194 votos a favor y 364 en contra, marca la segunda caída de un gobierno de Macron en nueve meses, mientras el país enfrenta una grave crisis económica debido al aumento de la deuda pública, la cual alcanza alrededor del 114% del PIB.

Con la salida de Bayrou, que se oficializará el martes, Macron deberá optar como armar un nuevo Gabinete de emergencia o convocar a nuevas elecciones legislativas en menos de un año. La crisis política incluso podría derivar a una eventual dimisión del presidente francés, pues la izquierda reclama abiertamente su salida, aunque Macron descartó hacerlo a pesar de que un sondeo de Odoxa-Backbone reveló que un 64% de los franceses considera que debería dejar el cargo.

PUEDES VER: Lula da Silva critica presencia militar de Estados Unidos en el Caribe ante los BRICS: "Es un factor de tensión"

lr.pe

El polémico plan de recorte presupuestario que llevo a la caída de un nuevo gobierno de Macron

Francia, la segunda mayor economía de la Unión Europea, afronta una grave crisis económica. Por ello, el Gabinete de François Bayrou buscó implementar un polémico plan de ahorro de 44.000 millones de euros, el cual tenía previsto eliminar dos días festivos y congelar el gasto público con recortes drásticos en administraciones locales (5 300 millones) y en la sanidad (5 500 millones de euros).

Esta crisis de deuda y un déficit elevados surge del gasto extraordinario que el gobierno francés realizó para amortiguar las consecuencias de la pandemia y la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania. Según señaló al Washington Post el analista Pierre Mathiot, Bayrou exageró los temores económicos para justificar recortes que, en un país poco habituado a aplicar ajustes duros, fueron vistos como poco creíbles. Además, la falta de negociación con la oposición debilitó su propuesta y aceleró la moción de confianza que lo destituyó.

PUEDES VER: Milei acepta "una clara derrota" tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires, pero niega algún cambio en su gestión

lr.pe

Le Pen acusa a Macron de bloquear Francia

La líder del partido ultraderechista Agrupación Nacional, Marine Le Pen, denunció este lunes ante la Asamblea Nacional un “colapso general” de la política francesa y responsabilizó tanto a la derecha como a la izquierda de la crisis actual. En este sentido, aseguró que la caída del primer ministro François Bayrou marcaría “el fin de la agonía de un gobierno fantasma” y deploró “un triste espectáculo, cuya única virtud será poner fin a la tortura de los franceses”.

Le Pen advirtió además a Emmanuel Macron que la disolución del Parlamento “no es una opción, sino una obligación”. Según la diputada, el presidente debe convocar nuevas elecciones legislativas y permitir que los franceses elijan un nuevo rumbo, advirtiendo que un jefe de gobierno de consenso “solo señalaría el estancamiento institucional del país”.

Notas relacionadas
Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

LEER MÁS
Gobierno del Perú reclama a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina en aeropuerto de París: "Trato digno a todo peruano"

Gobierno del Perú reclama a Francia por retención y deportación de familia cajamarquina en aeropuerto de París: "Trato digno a todo peruano"

LEER MÁS
Menores de edad son imputados por terrorismo en Francia tras preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas

Menores de edad son imputados por terrorismo en Francia tras preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

LEER MÁS
Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

Maduro ordena movilizar 25.000 efectivos militares a la frontera con Colombia para defender la soberanía de su régimen

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arepa venezolana: ¿cuántos votos obtuvo y a qué países venció el rival de Perú en la final del 'Mundial de los desayunos' de Ibai?

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Alianza Lima vs U. de Chile se jugará en insólito estadio: confirman nueva sede para definir serie de cuartos de final de Copa Sudamericana

Mundo

Nicolás Maduro niega acusaciones de narcotráfico de EE. UU. y le pide a Donald Trump que "no se deje meter una mentira"

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Dólar BCV y paralelo hoy en Venezuela: cotización actualizada y tasa de cambio para este lunes 8 de septiembre de 2025

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

¿Secretos de Estado?: Carlincatura satiriza los cuestionamientos a los contratos de mantenimiento a helicópteros de combate

Hackeo en la Dirin revela paradero del prófugo Vladimir Cerrón: PNP buscó en embajadas, Asia y Huancayo

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota