Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Mundo

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Legisladores franceses buscan prohibir el uso de TikTok y otras redes sociales a menores de 15 años, y establecer un "toque de queda digital" para jóvenes de entre 15 y 18 años.

Un portavoz de TikTok rechazó la "presentación engañosa" de la comisión parlamentaria.
Un portavoz de TikTok rechazó la "presentación engañosa" de la comisión parlamentaria.

En Francia, un grupo de legisladores presentó un informe que busca prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años. Además, se ha propuesto establecer un "toque de queda digital nocturno" para los jóvenes de entre 15 y 18 años.

El informe se elaboró tras meses de testimonios de familias, directivos de redes sociales e “influencers” con el fin de analizar el algoritmo de TikTok, una aplicación de videos cortos extremadamente popular entre los jóvenes franceses.

PUEDES VER: Menores de edad son imputados por terrorismo en Francia tras preparar atentados contra la torre Eiffel y sinagogas

lr.pe

Legisladores franceses denuncian a TikTok

Arthur Delaporte, presidente de la comisión parlamentaria que elaboró el informe, aseguró que también acudieron a la fiscalía para presentar una denuncia contra TikTok por "poner en peligro" la vida de los usuarios.

Luego de analizar la plataforma, los legisladores encontraron "un océano de contenidos nefastos", como videos que promueven el suicidio o la autolesión, y una exposición a la violencia en todas sus formas.

El informe elaborado por comisión advierte que la prohibición podría ampliarse hasta los 18 años, si dentro de los 3 años siguientes, TikTok y las otras plataformas no respeten la legislación europea.

Respecto al "toque de queda digital" para usuarios de entre 15 y 18 años, este consistirá en que las redes sociales no estarán disponibles para ellos desde las 10:00 p.m. hasta las 8:00 a.m. del día siguiente.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, había manifestado su intención de prohibir el uso de TikTok a niños y adolescentes, tras el anuncio de Australia que adoptó leyes que restringen el acceso a redes sociales para menores de 16 años.

PUEDES VER: Gobierno de Macron en crisis: Parlamento de Francia rechaza al primer ministro Bayrou y aumenta presión por su dimisión

lr.pe

TikTok rechaza las acusaciones

Un portavoz de TikTok rechazó categóricamente la "presentación engañosa" de la comisión, y consideró que los diputados buscan convertir a la empresa en un chivo expiatorio ante retos que afectan a todo el sector y a la sociedad.

El vocero de TikTok reveló que la plataforma lleva mucho tiempo aplicando una política exigente en materia de seguridad y protección de sus usuarios, sobre todo los adolescentes.

Dicha comisión fue creada en marzo de 2025 para examinar TikTok y sus efectos psicológicos en los menores, tras una demanda presentada en 2024 contra la plataforma por siete familias que la acusaban de exponer a sus hijos a contenidos que incitaban al suicidio.

Geraldine, madre de una joven de 18 años que se suicidó, declaró que, tras la muerte de su hija, descubrió vídeos de autolesiones que había publicado y visto en TikTok.

"TikTok no mató a nuestra hija, porque ella ya no estaba bien", dijo la mujer de 52 años, quien afirma que la plataforma no modera lo suficiente su contenido, lo que hundió más a su hija en un estado de decaimiento.

