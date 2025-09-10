HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Curwen en La República
EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     EN VIVO | Curwen en La República     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Gobierno de Macron en crisis: masivas protestas paralizan París y dejan más de 200 detenidos por recortes presupuestarios

Miles marcharon en Francia contra el ajuste de 43.800 millones de euros, que incluye recortes en salud y pensiones. El flamante premier Sébastien Lecornu lidia con la presión social y política en París.

Los manifestantes, organizados por 'Bloqueen todo', paralizan carreteras y nodos de transporte en Francia. Foto: composición LR/AFP
Los manifestantes, organizados por 'Bloqueen todo', paralizan carreteras y nodos de transporte en Francia. Foto: composición LR/AFP

La crisis del gobierno de Emmanuel Macron se extiende a las calles. Miles de personas se movilizaron por toda París y el resto de Francia para protestar contra el proyecto presupuestario de 2026, que contempla recortes por 43.800 millones de euros, incluyendo la eliminación de dos feriados, una reducción de 5.000 millones de euros en el sector salud y el congelamiento de las pensiones. Liderados por el colectivo ciudadano 'Bloqueen todo: Movilización 10 de septiembre', los manifestantes protagonizaron un centenar de bloqueos, principalmente en autopistas y nodos de transporte.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, señaló que las movilizaciones incluyeron “acciones violentas” ajenas a una verdadera protesta ciudadana, las cuales atribuyó a “grupúsculos encapuchados con el ADN de la extrema izquierda”. Según la Policía francesa, hasta la 1 p. m. se realizaron un total de 295 arrestos en todo el país, incluidos 171 en la región parisina.

Miles de personas protestaron en París y otras ciudades de Francia contra el proyecto presupuestario de 2026. Foto: AFP

Miles de personas protestaron en París y otras ciudades de Francia contra el proyecto presupuestario de 2026. Foto: AFP

PUEDES VER: Donald Trump niega ser autor de la supuesta carta que habría enviado a Jeffrey Epstein: "No es mi firma"

lr.pe

Protestas en Francia dejan cientos de detenidos, bloqueos e incendios

Desde primeras horas de la mañana se registraron bloqueos en carreteras, sabotajes de infraestructura y marchas en grandes ciudades como París, Lyon, Marsella y Rennes. El Gobierno desplegó 80 000 agentes policiales y gendarmes para contener el movimiento, que había convocado a unas 100 000 personas en todo el país.

La tensión escaló rápidamente. En París, la policía dispersó a manifestantes de Gare du Nord, una de las principales estaciones de tren de la ciudad, además se cerró el centro comercial de Les Halles y se reportó un incendio en un restaurante en Châtelet.

La jornada de protestas dejó más de 200 detenidos, con episodios de violencia reportados, como incendios y ataques a la policía. Foto: AFP

La jornada de protestas dejó más de 200 detenidos, con episodios de violencia reportados, como incendios y ataques a la policía. Foto: AFP

Asimismo, en Rennes un autobús fue incendiado bajo un puente; en Lyon, tres policías resultaron heridos por el lanzamiento de proyectiles y morteros; mientras que en Burdeos se reportaron destrozos en vitrinas y quema de mobiliario urbano.

Si bien la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, la jornada estuvo marcada por episodios de violencia que reforzaron la imagen de un país profundamente dividido. Incluso el fundador de Telegram, Pavel Durov, expresó sentirse “orgulloso” de que su plataforma fuera usada para coordinar las protestas.

Las manifestaciones, organizadas por el colectivo 'Bloqueen todo: Movilización 10 de septiembre', resultaron en bloqueos de carreteras y nodos de transporte. Foto: AFP

Las manifestaciones, organizadas por el colectivo 'Bloqueen todo: Movilización 10 de septiembre', resultaron en bloqueos de carreteras y nodos de transporte. Foto: AFP

PUEDES VER: Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

lr.pe

Lecornu asume como primer ministro en Francia bajo protestas

El recién nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, inició su gestión en medio de un clima político convulso. Apenas asumió el cargo tras la caída de François Bayrou, Lecornu enfrentó dos desafíos inmediatos: las masivas protestas bajo el lema “Bloquearlo Todo” y la amenaza de una moción de censura impulsada por la izquierda si su gobierno no solicita un voto de confianza en el Parlamento el próximo mes.

El cuarto primer ministro francés en un año llega sin mayoría parlamentaria y con un escenario de fragmentación política. Mientras los partidos de izquierda y la extrema derecha suman más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, los aliados centristas de Emmanuel Macron apenas alcanzan 210. Este equilibrio de fuerzas obliga a Lecornu a buscar pactos para redactar el presupuesto nacional, tarea que Macron le pidió comenzar consultando con todas las bancadas antes de formar su gabinete.

Notas relacionadas
Actualización: La increíble historia de la artista Sara Flores

Actualización: La increíble historia de la artista Sara Flores

LEER MÁS
Gobierno de Macron en crisis: Parlamento de Francia rechaza al primer ministro Bayrou y aumenta presión por su dimisión

Gobierno de Macron en crisis: Parlamento de Francia rechaza al primer ministro Bayrou y aumenta presión por su dimisión

LEER MÁS
Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

Polonia derriba drones de Rusia con ayuda de la OTAN por violar espacio aéreo y denuncia provocación a "gran escala"

LEER MÁS
Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

Las impactantes imágenes que dejan las protestas en Nepal: incendio en el Parlamento, armas en las calles y caos

LEER MÁS
¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

¿Qué pasó en Nepal? Así se vivió la rebelión de la 'Generación Z' que incendió el Congreso y derrocó al gobierno

LEER MÁS
Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de septiembre 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de septiembre 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro indefinido de enfermeras EsSalud EN VIVO: Siness y otros gremios realizan huelga en Perú este miércoles 10 de septiembre

ICE arresta y deporta a inmigrante indocumentado de México que cometió este grave delito en Sinaloa: ingresó a EEUU con visa

USCIS advierte que inmigrantes con Green Card deben cumplir con estas obligaciones para no perder la residencia permanente

Mundo

Juicio contra Bolsonaro en suspenso: tercer juez solicitó anulación del proceso ante "incompetencia absoluta" del Supremo

Tailandia: guardia de zoológico sale de su vehículo y muere devorado por 7 leones frente a turistas

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de septiembre 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

Delia Espinoza anuncia demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Amnistía: "Tenemos listo el proyecto"

Juez Chávez Tamariz declara inaplicable la ley de amnistía al prófugo ex jefe político militar de Ayacucho, Fernández Dávila

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota