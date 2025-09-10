La crisis del gobierno de Emmanuel Macron se extiende a las calles. Miles de personas se movilizaron por toda París y el resto de Francia para protestar contra el proyecto presupuestario de 2026, que contempla recortes por 43.800 millones de euros, incluyendo la eliminación de dos feriados, una reducción de 5.000 millones de euros en el sector salud y el congelamiento de las pensiones. Liderados por el colectivo ciudadano 'Bloqueen todo: Movilización 10 de septiembre', los manifestantes protagonizaron un centenar de bloqueos, principalmente en autopistas y nodos de transporte.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, señaló que las movilizaciones incluyeron “acciones violentas” ajenas a una verdadera protesta ciudadana, las cuales atribuyó a “grupúsculos encapuchados con el ADN de la extrema izquierda”. Según la Policía francesa, hasta la 1 p. m. se realizaron un total de 295 arrestos en todo el país, incluidos 171 en la región parisina.

Miles de personas protestaron en París y otras ciudades de Francia contra el proyecto presupuestario de 2026. Foto: AFP

Protestas en Francia dejan cientos de detenidos, bloqueos e incendios

Desde primeras horas de la mañana se registraron bloqueos en carreteras, sabotajes de infraestructura y marchas en grandes ciudades como París, Lyon, Marsella y Rennes. El Gobierno desplegó 80 000 agentes policiales y gendarmes para contener el movimiento, que había convocado a unas 100 000 personas en todo el país.

La tensión escaló rápidamente. En París, la policía dispersó a manifestantes de Gare du Nord, una de las principales estaciones de tren de la ciudad, además se cerró el centro comercial de Les Halles y se reportó un incendio en un restaurante en Châtelet.

La jornada de protestas dejó más de 200 detenidos, con episodios de violencia reportados, como incendios y ataques a la policía. Foto: AFP

Asimismo, en Rennes un autobús fue incendiado bajo un puente; en Lyon, tres policías resultaron heridos por el lanzamiento de proyectiles y morteros; mientras que en Burdeos se reportaron destrozos en vitrinas y quema de mobiliario urbano.

Si bien la mayoría de las movilizaciones fueron pacíficas, la jornada estuvo marcada por episodios de violencia que reforzaron la imagen de un país profundamente dividido. Incluso el fundador de Telegram, Pavel Durov, expresó sentirse “orgulloso” de que su plataforma fuera usada para coordinar las protestas.

Las manifestaciones, organizadas por el colectivo 'Bloqueen todo: Movilización 10 de septiembre', resultaron en bloqueos de carreteras y nodos de transporte. Foto: AFP

Lecornu asume como primer ministro en Francia bajo protestas

El recién nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, inició su gestión en medio de un clima político convulso. Apenas asumió el cargo tras la caída de François Bayrou, Lecornu enfrentó dos desafíos inmediatos: las masivas protestas bajo el lema “Bloquearlo Todo” y la amenaza de una moción de censura impulsada por la izquierda si su gobierno no solicita un voto de confianza en el Parlamento el próximo mes.

El cuarto primer ministro francés en un año llega sin mayoría parlamentaria y con un escenario de fragmentación política. Mientras los partidos de izquierda y la extrema derecha suman más de 320 escaños en la Asamblea Nacional, los aliados centristas de Emmanuel Macron apenas alcanzan 210. Este equilibrio de fuerzas obliga a Lecornu a buscar pactos para redactar el presupuesto nacional, tarea que Macron le pidió comenzar consultando con todas las bancadas antes de formar su gabinete.