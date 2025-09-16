Ecuador: 'Topo', el peligroso narcotraficante atrapado en la amazonía, será extraditado a EE.UU.

'Topo' se reunirá pronto con 'Fito', quien ya fue extraditado a Estados Unidos. | Foto: JohnReimberg/X

'Topo' se reunirá pronto con 'Fito', quien ya fue extraditado a Estados Unidos. | Foto: JohnReimberg/X

El nacotraficante Darío Javier Peñafiel, más conocido como 'Topo', fue detenido por las autoridades en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que estaba coordinando la extracción ilegal de minerales

Peñafiel era el lugarteniente de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el más poderoso narcotraficante ecuatoriano que fue extraditado por el presidente Daniel Noboa a Estados Unidos.

'Topo' será extraditado a Estados Unidos pronto

'Fito' era cabecilla de 'Los Choneros', quienes se disputan con 'Los Lobos' la posición de principal banda delictiva en Ecuador, país donde operan diversos grupos criminales que trafican con cocaína.

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, afirmó que "Topo" tenía vínculos con una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, que fue disuelta en 2017 tras un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.

Darío Peñafiel es solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, por lo que dentro de poco será extraditado. Por el momento, el narcotraficante permanecerá en una cárcel del puerto de Guayaquil.

Fito, considerado el narco más grande de Ecuador, fue capturado en junio en una megaoperación que lo encontró escondido en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí.

'Fito' fue el primer ecuatoriano extraditado a EE.UU.

El narcotraficante aceptó ser extraditado a Nueva York, donde se declaró "no culpable" en su primera comparecencia. "Topo le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos", sostuvo el ministro Reimberg.

El líder de 'Los Choneros' fue el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su política de mano dura contra el crimen.

De acuerdo con el ministro Reimberg, Darío Javier Peñafiel sería el cuarto ciudadano ecuatoriano enviado a una prisión estadounidense bajo esta modalidad.