HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años
Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     Muere reconocido actor Robert Redford a los 89 años     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Ecuador: 'Topo', el peligroso narcotraficante atrapado en la amazonía, será extraditado a EE.UU.

Darío Javier Peñafiel, lugarteniente de 'Fito', el narcotraficante más poderoso de Ecuador, enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de activos en Nueva York, por lo que pronto será extraditado.

'Topo' se reunirá pronto con 'Fito', quien ya fue extraditado a Estados Unidos.
'Topo' se reunirá pronto con 'Fito', quien ya fue extraditado a Estados Unidos. | Foto: JohnReimberg/X

El nacotraficante Darío Javier Peñafiel, más conocido como 'Topo', fue detenido por las autoridades en la Amazonía ecuatoriana, donde se presume que estaba coordinando la extracción ilegal de minerales

Peñafiel era el lugarteniente de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el más poderoso narcotraficante ecuatoriano que fue extraditado por el presidente Daniel Noboa a Estados Unidos.

PUEDES VER: Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

lr.pe

'Topo' será extraditado a Estados Unidos pronto

'Fito' era cabecilla de 'Los Choneros', quienes se disputan con 'Los Lobos' la posición de principal banda delictiva en Ecuador, país donde operan diversos grupos criminales que trafican con cocaína.

John Reimberg, ministro del Interior de Ecuador, afirmó que "Topo" tenía vínculos con una disidencia de la guerrilla colombiana FARC, que fue disuelta en 2017 tras un acuerdo de paz con el gobierno colombiano.

Darío Peñafiel es solicitado por una corte de Nueva York por narcotráfico y lavado de activos, por lo que dentro de poco será extraditado. Por el momento, el narcotraficante permanecerá en una cárcel del puerto de Guayaquil.

Fito, considerado el narco más grande de Ecuador, fue capturado en junio en una megaoperación que lo encontró escondido en un búnker que ordenó construir debajo de una casa en la provincia de Manabí.

PUEDES VER: EE.UU. declara como terroristas a Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más grandes de Ecuador

lr.pe

'Fito' fue el primer ecuatoriano extraditado a EE.UU.

El narcotraficante aceptó ser extraditado a Nueva York, donde se declaró "no culpable" en su primera comparecencia. "Topo le hará compañía a Fito muy pronto en los Estados Unidos", sostuvo el ministro Reimberg.

El líder de 'Los Choneros' fue el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos tras un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para reformar la ley en medio de su política de mano dura contra el crimen.

De acuerdo con el ministro Reimberg, Darío Javier Peñafiel sería el cuarto ciudadano ecuatoriano enviado a una prisión estadounidense bajo esta modalidad.

Notas relacionadas
Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

LEER MÁS
Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

Conflicto entre bandas criminales de Perú y Ecuador deja 5 muertos en la frontera

LEER MÁS
El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

El desayuno de este país superó al pan con chicharrón de Perú, según Taste Atlas 2025: no es el bolón de verde y ni el encebollado de Ecuador

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS
Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

LEER MÁS
República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

República Dominicana: estadounidense es acuchillado en lujoso resort y mujer haitiana es la sospechosa principal

LEER MÁS
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

River Plate vs Palmeiras: hora, fecha y canal TV del partido por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Octavo retiro AFP: MEF y MTPE retroceden y se alinean a la posición de Dina Boluarte

Mundo

Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

Juan Santiváñez amenaza con denunciar a jueces que no apliquen ley de amnistía

Un fallo selectivo: Carlincatura advierte el impacto de la decisión de una institución en procesos judiciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota