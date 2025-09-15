HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Sociedad

Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

El general Manuel Farías sostuvo que la organización criminal trujillana se habría aliado con Los Lobos, de Ecuador, para arrebatarle la hegemonía a Los Choneros.


General asegura que sicariato en Tumbes ha crecido un 81%.
General asegura que sicariato en Tumbes ha crecido un 81%. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/difusión.

El jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, sostuvo que la organización criminal Los Pulpos estaría buscando desplazar al grupo criminal ecuatoriano conocido como Los Choneros, con la intención de lograr la hegemonía en la zona 7 de la frontera peruana.

"Los Pulpos, de Trujillo, con Los Lobos, de Ecuador, buscan desplazar a Los Choneros. Esto sucede en la zona 7 de la frontera peruana, en lo que es Cajamarca", apuntó la autoridad policial.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

Puedes ver: Policía fallece tras ser confundido con delincuente por otro agente en operativo en Piura

lr.pe

Cabe señalar que Los Choneros es una de las organizaciones criminales más prominentes de Ecuador que opera desde las cárceles. Estos brindan servicios a grupos de narcotraficantes de alcance internacional y también están implicados en delitos como el contrabando, la extorsión, el sicariato y la micro comercialización de drogas en el país vecino.

Investigan presencia de grupos criminales

Por otro lado, Farías sostuvo que vienen investigando si el operar de estos grupos también se ha desplazado hacia el distrito de Suyo, en la provincia Ayabaca (Piura), ya que esta jurisdicción comparte frontera con Loja, una ciudad azotada por la violencia.

En esa línea, el general acotó que el sicariato ha crecido en un 81% en el departamento de Tumbes y que las extorsiones han aumentado en un 47%, lo que sería evidencia de la presencia de estos grupos criminales. "No queremos eso acá en Piura", aseveró.

Piden presencia policial

Farias sostuvo que se ha solicitado la instalación de un equipo de la Dirección Nacional de Operaciones Espaciales (Dinoes) en la zona de frontera, con la intención de hacer frente a distintos delitos como es la minería ilegal.

Notas relacionadas
Policía fallece tras ser confundido con delincuente por otro agente en operativo en Piura

Policía fallece tras ser confundido con delincuente por otro agente en operativo en Piura

LEER MÁS
Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

Confirman día no laborable el 24 de septiembre en esta región peruana: ¿qué fecha histórica se celebra y quiénes sí podrán descansar?

LEER MÁS
Cinco homicidios en las últimas 24 horas

Cinco homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
San Marcos anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I en octubre tras ser suspendido por toma

San Marcos anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I en octubre tras ser suspendido por toma

LEER MÁS
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Catalina Usme tajante tras derrota en clásico ante Alianza Lima y perder liderato de Liga Femenina: "Me voy feliz por lo que vivimos hoy"

Mujer policía es atropellada cuando intervenía un auto en operativo de fiscalización en Los Olivos

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Sociedad

Mujer policía es atropellada cuando intervenía un auto en operativo de fiscalización en Los Olivos

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota