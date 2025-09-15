Los Pulpos se enfrentan a grupo criminal ecuatoriano por la hegemonía en la zona de frontera, según jefe policial de Piura

General asegura que sicariato en Tumbes ha crecido un 81%. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/difusión.

General asegura que sicariato en Tumbes ha crecido un 81%. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Créditos: Composición LR/Almendra Ruesta/difusión.

El jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, sostuvo que la organización criminal Los Pulpos estaría buscando desplazar al grupo criminal ecuatoriano conocido como Los Choneros, con la intención de lograr la hegemonía en la zona 7 de la frontera peruana.

"Los Pulpos, de Trujillo, con Los Lobos, de Ecuador, buscan desplazar a Los Choneros. Esto sucede en la zona 7 de la frontera peruana, en lo que es Cajamarca", apuntó la autoridad policial.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

Puedes ver: Policía fallece tras ser confundido con delincuente por otro agente en operativo en Piura

Cabe señalar que Los Choneros es una de las organizaciones criminales más prominentes de Ecuador que opera desde las cárceles. Estos brindan servicios a grupos de narcotraficantes de alcance internacional y también están implicados en delitos como el contrabando, la extorsión, el sicariato y la micro comercialización de drogas en el país vecino.

Investigan presencia de grupos criminales

Por otro lado, Farías sostuvo que vienen investigando si el operar de estos grupos también se ha desplazado hacia el distrito de Suyo, en la provincia Ayabaca (Piura), ya que esta jurisdicción comparte frontera con Loja, una ciudad azotada por la violencia.

En esa línea, el general acotó que el sicariato ha crecido en un 81% en el departamento de Tumbes y que las extorsiones han aumentado en un 47%, lo que sería evidencia de la presencia de estos grupos criminales. "No queremos eso acá en Piura", aseveró.

Piden presencia policial

Farias sostuvo que se ha solicitado la instalación de un equipo de la Dirección Nacional de Operaciones Espaciales (Dinoes) en la zona de frontera, con la intención de hacer frente a distintos delitos como es la minería ilegal.