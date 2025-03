The New York Times respondió este lunes a las "tácticas intimidatorias" del presidente Donald Trump contra sus periodistas, luego de días de ataques del gobierno a sus reportes sobre Elon Musk y el Departamento de Defensa. El periódico utilizó X, la plataforma de Musk, para afirmar que los ataques de Trump "nunca los han hecho retroceder en su misión de hacer responsables a los poderosos, sin importar el partido que gobierne."

En su respuesta, el Times subrayó el historial imparcial y completo de sus comunicadores, Maggie Haberman y Peter Baker, en la cobertura de Trump y gobiernos anteriores. Ante los ataques del presidente en su red Truth Social, el diario reafirmó su postura en defensa de la libertad de prensa, destacando que los intentos de intimidación buscan socavar la confianza pública en los reporteros que publican verdades incómodas.

Donald Trump no es ajeno a atacar públicamente a periodistas, y esta vez lo hizo contra Maggie Haberman y Peter Baker del Times. En una publicación en Truth Social, el presidente escribió: "Hay algo que realmente está mal con estas personas, y sus editores enfermos y desquiciados". Trump acusó a los cronistas de ayudar a manipular las elecciones en su contra y criticó sus artículos como parte de una campaña para desacreditar su figura. El New York Times, en su defensa, destacó que tales embates nunca los hicieron retroceder en su misión de brindar información veraz y sin concesiones, independientemente de las amenazas.

Este tipo de acusaciones no son nuevos para Trump, pero la respuesta del periódico deja claro que no cederán ante las presiones. Según el Times, las críticas de Trump son parte de un esfuerzo mayor para dificultar que los redactores lleven a cabo su trabajo y saquen a la luz los hechos ocultos sobre la gestión

The New York Times defiende a sus periodistas tras los ataques de Trump en Truth Social, incluyendo críticas dirigidas a Maggie Haberman. Foto: The Independent