ICE arresta a pastor de Iglesia del Nazareno Jesús Te Ama en Maryland: Easton exige liberación de inmigrante sin antecedentes penales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó el arresto el 21 de julio a Daniel Fuentes, de 54 años, un inmigrante hondureño que se desempeñaba como pastor voluntario en la Iglesia del Nazareno Jesús Te Ama (Church of the Nazarene Jesus Loves You) en Maryland.

De acuerdo con los testimonios de su hija para CNN, Daniel acaba de comprar un burrito en un McDonald’s. Inmediatamente, un agente del ICE bajo de un vehículo sin placa y lo detuvo sin darle la oportunidad de identificarse.

¿Quién es el inmigrante detenido por ICE en Maryland?

Daniel Fuentes Espinal llegó a Estados Unidos desde Honduras hace 24 años. Accedió a la visa de visitante, pero caducó seis meses después. Desde entonces permaneció en suelo estadounidense de forma ilegal, pero desempeñándose en labores sociales en la comunidad de Easton.

Es padre de tres hijos y luego se dedicó a tiempo completo a sus labores eclesiásticas en favor de su comunidad los últimos 15 años. Su hija continuó refiriéndose a su padre como un héroe. “Ha hecho tanto por mí, sacrificó tanto para que yo tuviera un mejor futuro”.

“El pastor Fuentes Espinal es un pilar muy querido de la comunidad de Easton, conocido en todo el pueblo por proporcionar refugio a quienes necesitan un lugar donde dormir”, confesó Len Foxwell, amigo íntimo de Daniel, a CNN.

¿Dónde se encuentra el pastor inmigrante arrestado por el ICE?

Fuentes estuvo retenido en una carceleta de Salisbury. Sin embargo, fue trasladado a un centro de detención del ICE en Baltimore. Ahora se encuentra en el Winn Correctional Center en el estado de Louisiana.

La comunidad de Easton ha recaudado más de US$1.000 a través de GoFundMe para pagar la fianza del buen pastor y cubrir gastos de su familia.

“A través de su ministerio en la iglesia, el pastor Espinal ha dedicado su vida a mejorar la vida de algunos de los miembros más vulnerables de su comunidad”, escribieron los miembros de la iglesia al ICE.