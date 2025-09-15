El colapso ocurrió por un drenaje antiguo, sin reportes de heridos en Iztapalapa. Foto: X

Un camión de reparto de gaseosas quedó atrapado cuando la parte trasera se hundió en un socavón de ocho metros en la calle de la alcaldía Iztapalapa en México, durante este sábado 13 de septiembre. El peso del vehículo provocó que el pavimento cediera aún más, lo que generó un colapso que fue captado por testigos y difundido rápidamente en redes sociales.

La alcaldesa Aleida Alavez informó a través de su cuenta en X: “Llegamos minutos después de que se hundiera el camión cargado de gaseosas, y mientras coordinábamos las medidas preventivas, el peso terminó sumergiéndolo. Estamos esperando la grúa que se encargará de retirarlo. Estamos alerta”.

¿Qué causó que el camión de reparto de gaseosas quedara atrapado en la calle de Iztapalapa?

Los últimos reportes anunciados por la alcaldesa indican que el hundimiento del pavimento se debió al colapso de un sistema de drenaje antiguo, que no soportó el peso del camión cargado. La infraestructura subterránea de la zona, altamente poblada, es vulnerable a incidentes de este tipo.

Equipos de obras públicas trabajan en la reparación de la vialidad y supervisan la zona para evitar que se repitan colapsos. La alcaldía mantendrá el área acordonada hasta que concluyan los trabajos.

¿Hubo personas heridas durante el hundimiento del pavimento?

Pese al espectacular colapso del pavimento, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos. Vecinos y testigos observaron cómo el camión era parcialmente “tragado” por la calle y documentaron el hecho con sus teléfonos, difundiendo las imágenes en redes sociales.

La alcaldesa y personal de emergencia supervisaron la zona, acordonaron la vialidad y coordinaron la llegada de grúas para retirar el camión con seguridad. Además, enfatizaron que se mantendrá la vigilancia en la calle hasta completar las obras de reparación, priorizando la seguridad de los habitantes de Iztapalapa.

El socavón atrapó al camión de gaseosas, sin víctimas ni heridos. Foto: X

Vecinos documentaron el colapso del pavimento, que afectó el tráfico. Foto: X

La alcaldía de Iztapalapa coordina los trabajos para reparar la calle. Foto: X

El camión quedó parcialmente atrapado mientras las autoridades acordonaban la zona. Foto: X