HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Pavimento "debora" a un camión de gaseosas tras caer en un gigantesco hueco de 8 metros en plena Ciudad de México

Un camión de gaseosas quedó atrapado en un socavón de 8 metros en Iztapalapa, tras el colapso del pavimento por un drenaje antiguo.

El colapso ocurrió por un drenaje antiguo, sin reportes de heridos en Iztapalapa. Foto: X
El colapso ocurrió por un drenaje antiguo, sin reportes de heridos en Iztapalapa. Foto: X

Un camión de reparto de gaseosas quedó atrapado cuando la parte trasera se hundió en un socavón de ocho metros en la calle de la alcaldía Iztapalapa en México, durante este sábado 13 de septiembre. El peso del vehículo provocó que el pavimento cediera aún más, lo que generó un colapso que fue captado por testigos y difundido rápidamente en redes sociales.

La alcaldesa Aleida Alavez informó a través de su cuenta en X: “Llegamos minutos después de que se hundiera el camión cargado de gaseosas, y mientras coordinábamos las medidas preventivas, el peso terminó sumergiéndolo. Estamos esperando la grúa que se encargará de retirarlo. Estamos alerta”.

PUEDES VER: El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

lr.pe

¿Qué causó que el camión de reparto de gaseosas quedara atrapado en la calle de Iztapalapa?

Los últimos reportes anunciados por la alcaldesa indican que el hundimiento del pavimento se debió al colapso de un sistema de drenaje antiguo, que no soportó el peso del camión cargado. La infraestructura subterránea de la zona, altamente poblada, es vulnerable a incidentes de este tipo.

Equipos de obras públicas trabajan en la reparación de la vialidad y supervisan la zona para evitar que se repitan colapsos. La alcaldía mantendrá el área acordonada hasta que concluyan los trabajos.

PUEDES VER: Mujer "vende su alma” por US$1.180 en Rusia: dinero era para comprarse labubus y una entrada a un concierto

lr.pe

¿Hubo personas heridas durante el hundimiento del pavimento?

Pese al espectacular colapso del pavimento, las autoridades confirmaron que no se registraron heridos. Vecinos y testigos observaron cómo el camión era parcialmente “tragado” por la calle y documentaron el hecho con sus teléfonos, difundiendo las imágenes en redes sociales.

La alcaldesa y personal de emergencia supervisaron la zona, acordonaron la vialidad y coordinaron la llegada de grúas para retirar el camión con seguridad. Además, enfatizaron que se mantendrá la vigilancia en la calle hasta completar las obras de reparación, priorizando la seguridad de los habitantes de Iztapalapa.

El socavón atrapó al camión de gaseosas, sin víctimas ni heridos. Foto: X

El socavón atrapó al camión de gaseosas, sin víctimas ni heridos. Foto: X

Vecinos documentaron el colapso del pavimento, que afectó el tráfico. Foto: X

Vecinos documentaron el colapso del pavimento, que afectó el tráfico. Foto: X

La alcaldía de Iztapalapa coordina los trabajos para reparar la calle. Foto: X

La alcaldía de Iztapalapa coordina los trabajos para reparar la calle. Foto: X

El camión quedó parcialmente atrapado mientras las autoridades acordonaban la zona. Foto: X

El camión quedó parcialmente atrapado mientras las autoridades acordonaban la zona. Foto: X

El sistema de drenaje antiguo fue la causa del hundimiento del pavimento. Foto: X

El sistema de drenaje antiguo fue la causa del hundimiento del pavimento. Foto: X

Notas relacionadas
A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
¿Quién es Marco Rubio, el senador republicano de origen cubano que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

¿Quién es Marco Rubio, el senador republicano de origen cubano que desafía al régimen de Nicolás Maduro?

LEER MÁS
Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

A 40 metros de profundidad y equipado para sobrevivir 4 meses: así sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

LEER MÁS
Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

LEER MÁS
Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

Donald Trump revela imágenes del segundo ataque de EE. UU. a barcovenezolano vinculado al narcotráfico en el Caribe

LEER MÁS
Mujer "vende su alma” por US$1.180 en Rusia: dinero era para comprarse labubus y una entrada a un concierto

Mujer "vende su alma” por US$1.180 en Rusia: dinero era para comprarse labubus y una entrada a un concierto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aquiles Chacón, gerente general de laboratorios ROE: “Ya aplicamos inteligencia artificial para apoyar diagnósticos médicos”

Reforma previsional dispararía el gasto fiscal anual a S/20.000 millones desde 2075

Iquitos: joven gestante queda con grave herida en el rostro tras accidente con motosierra

Mundo

Maduro asegura que EE. UU. prepara una agresión militar contra Venezuela y confirma que contacto con Trump "está deshecho"

El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

Estados Unidos ataca un nuevo barco que transportaba drogas frente a las costas de Venezuela y deja 3 muertos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Peligra el control difuso: TC decidirá futuro de la Ley de Amnistía tras demanda del defensor del Pueblo

Ley de Amnistía: Defensoría del Pueblo presenta demanda de inconstitucionalidad poniendo en riesgo control difuso

Ley de Amnistía: familiares de víctimas alertan que demanda de inconstitucionalidad oficializará la impunidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota