Mundo

Así son los aviones F-16 de Venezuela que sobrevolaron buques de EE. UU.: ¿qué tan peligrosos son realmente?

Los F-16, con 15.000 metros de altitud, 860 km de alcance y adquiridos por Venezuela en 1982, enfrentan limitaciones que reducen su efectividad frente a fuerzas militares modernas.

F-16 venezolanos: cazas potentes, pero limitados por embargos tecnológicos. Foto: Runrun.es
El Pentágono informó que dos aviones caza F-16 de Venezuela realizaron un sobrevuelo sobre un buque de la Marina estadounidense en aguas internacionales, un acto que fue considerado como "altamente provocador". En respuesta, Washington advirtió a Caracas que cualquier escalada en las tensiones podría tener repercusiones directas, en un contexto de creciente presión internacional contra el régimen de Nicolás Maduro por su presunta vinculación con el narcotráfico.

Los aviones fueron parte de una flota que, si bien fue poderosa en su momento, ha quedado parcialmente obsoleta debido a décadas de embargos y la falta de modernización. La acción reciente ha puesto nuevamente en discusión la capacidad militar de Venezuela frente a Estados Unidos, así como la seguridad de las operaciones estadounidenses en el Caribe.

PUEDES VER: Puerto Rico acusa al régimen de Maduro de inundar la isla con drogas y respalda la ofensiva militar de EE. UU. en el Caribe

Aviones F-16 venezolanos: ¿cuáles son sus características y hasta qué punto son peligrosos?

Los F-16 venezolanos son cazas ligeros de alto rendimiento, capaces de alcanzar hasta 15.000 metros de altitud y operar en un radio de combate de unos 860 km. Están equipados con motores Pratt & Whitney F100-PW-200, que les proporcionan una excelente maniobrabilidad y velocidad en misiones de defensa aérea. La flota está asignada al Grupo Aéreo de Caza N.º 16, con base en la Base Aérea El Libertador, y comprende versiones adquiridas en 1982, tanto F-16A como F-16B del Bloque 15.

Sin embargo, los embargos de Estados Unidos han restringido las actualizaciones y mejoras tecnológicas de estos aviones, lo que ha dejado varios modelos parcialmente obsoletos. Aunque aún representan una amenaza potencial para radares, vehículos blindados y otras infraestructuras, expertos militares coinciden en que su efectividad frente a armamento moderno es limitada, especialmente en un escenario de confrontación directa con fuerzas estadounidenses.

Estados Unidos afirma saber las identidades de los pilotos que estuvieron a cargo de la tripulación de los aviones F-16 de Venezuela en el Caribe. Foto: X

Estados Unidos afirma saber las identidades de los pilotos que estuvieron a cargo de la tripulación de los aviones F-16 de Venezuela en el Caribe. Foto: X

PUEDES VER: Maduro ve despliegue de Trump en el Caribe como amenaza a la soberanía de su régimen: "Venezuela respeta para que la respeten"

¿Quiénes son los pilotos venezolanos acusados de sobrevolar buques de Estados Unidos?

El exsubdirector general de la OTAN, Marshall Billingslea, reveló los nombres de los pilotos presuntamente responsables del sobrevuelo: Alfredo Esteves Silva, de 44 años, y Alfredo Tanzella Rangel, de 55. Según Billingslea, sus identidades son bien conocidas, y el incidente pudo haber tenido consecuencias graves tanto para ellos como para la seguridad regional.

Hasta el momento, ni el Departamento de Guerra ni la Casa Blanca han confirmado oficialmente si estas personas fueron los responsables. A pesar de la incertidumbre, las autoridades estadounidenses han dejado claro que cualquier riesgo adicional para sus tropas podría resultar en medidas más drásticas, que incluirían la orden de derribar aviones que representen una amenaza directa.

