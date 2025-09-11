HOYSuscripcion LR Focus

Peruanos se salvan de entrevista para visas en estos casos
USA

USCIS advierte que extranjeros serán arrestados en citas migratorias y deportados de EEUU si cometen este grave delito

USCIS informó que un inmigrante pakistaní enfrentará la deportación de Donald Trump por cometer fraude migratorio.

USCIS advierte que inmigrantes serán arrestados y deportados por fraude migratorio en citas de Green Card.
USCIS advierte que inmigrantes serán arrestados y deportados por fraude migratorio en citas de Green Card. | Composición LR

Advertencia. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que los extranjeros serán arrestados durante las citas migratorias y enfrentarán la deportación si cometen fraude o entregan información falsa.

Este aviso surge tras la captura del inmigrante pakistaní Muhammad Chaudhry en Washington. El hombre está acusado de engañar al gobierno estadounidense en repetidas ocasiones.

USCIS advierte que inmigrantes serán deportados si cometen fraude migratorio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) afirmó que Muhammad Chaudhry presentó documentos falsos, ocultó delitos cometidos en Australia y mintió en las solicitudes migratorias para obtener la Green Card y acceder a beneficios del gobierno.

Según USCIS, este inmigrante pakistaní enfrenta denuncias por fraude financiero, posesión de bienes robados, falsificación de pasaportes y tergiversación de servicio militar.

También se informó que Chaudhry ingresó a Estados Unidos en 1998 con una visa B-2 y que, tras obtener la residencia permanente, intentó más de ocho veces acceder a la ciudadanía americana con información falsa. Pero fue arrestado cuando acudió a una cita migratoria con USCIS y ahora está sujeto a un proceso de deportación.

Donald Trump y el fraude migratorio en Estados Unidos

La administración de Donald Trump anunció que los agentes especiales de USCIS tienen la facultad de investigar, arrestar y deportar a inmigrantes que cometan fraude migratorio en las solicitudes de Green Card.

Recientemente, se dio a conocer que un ciudadano brasileño fue detenido en Florida cuando acudió a una oficina de USCIS para solicitar la residencia permanente. Según el gobierno, el hombre forma parte de una organización criminal vinculada al lavado de dinero, delitos financieros y robo fraudulento.

En otro caso, se había alertado sobre Rambhai Patel. Este inmigrante de la India fue acusado de organizar falsos robos armados para facilitar solicitudes de la Visa U. Ya fue condenado a 20 meses y 8 días de prisión en una cárcel federal de Nueva York. Además, deberá cumplir dos años de libertad supervisada y devolver los 850.000 dólares obtenidos mediante el fraude migratorio.

