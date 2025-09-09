Este video no muestra aterrizaje de caza F-35 estadounidense en porta avión en mar de Puerto Rico

EL BULO:

Video muestra la llegada de los aviones de combate F-35 de los Estados Unidos a Puerto Rico.

Llegaron los F-35 de Trump a Puerto Rico para combatir al Cártel de los Soles.

LO IMPORTANTE:

El video muestra el aterrizaje de un F-35 sobre un portaaviones de la Marina Militar de Italia.

Se trata de movimientos militares correspondientes a la operación Mare Aperto 2025.

Aún no hay información oficial de la llegada de los F-35 de los EE.UU. a Puerto Rico.

Donald Trump ordenó el 20 de agosto de 2025 que las fuerzas navales de Estados Unidos se dirijan al mar del Caribe, con el fin de combatir al Cártel de los Soles quienes se encuentran apostados en el gobierno de Venezuela, liderado por el dictador chavista, Nicolás Maduro.

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales un video que supuestamente muestra un aterrizaje de un caza F-35 de los Estados Unidos en un portaaviones en el mar de Puerto Rico, como parte de un movimiento militar. No obstante, el audiovisual ha sido descontextualizado y es antiguo.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook e Instagram. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el bulo con más alcance se encuentra en la red social de Instagram, que logró recopilar 481.100 visualizaciones, 943 'me gusta', 13 comentarios, 17 republicaciones y fue 111 veces compartidos por otras plataformas.

Video se filmó en Italia, no en Puerto Rico

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes a uno de los fotogramas del video, encontramos que no fue filmado en Puerto Rico, sino en el mar de Italia, el 17 de abril de 2025. Según el medio árabe Akharinkhabar, se trata de maniobras militares. También fue publicado por distintos usuarios en la red social de Facebook que señalaron que se trataba de maniobras de práctica militar en Italia.

No obstante, revisamos nuevamente el video y encontramos la inscripción 550 en el portaaviones italiano, por lo que realizamos búsquedas con las palabras clave "portaerei + italiana + 550". Encontramos que se trata del Cavour 550 (C 550), del cual su último movimiento data del 11 de abril de 2025, en el marco del ejercicio militar Mare Aperto de este año.

Video original del aterrizaje del F-35 en Italia. Foto: captura de pantalla.

En efecto, tras buscar notas de prensa sobre el evento, encontramos fotografías y videos de este portaaviones en plena práctica de sus funcionamientos. El principal, servir como rampa de despegue de cazas F-35 y AV-8B Harrier II Plus.

Según el medio Radar Austral, en el evento participaron más de 120 vehículos militares marinos y aéreos. Entre ellos, submarinos, aviones, helicópteros y drones. Contó con la presencia de 6.000 efectivos de 8 países adscritos a la OTAN y 21 observadores de armadas extranjeras.

Portaaviones C 550 de Italia con un caza AV-8B Harrier II Plus. Foto: Radar Austral

¿Llegaron cazas F-35 a Puerto Rico?

El 5 de septiembre de 2025, Donald Trump anunció que enviará 10 cazas de combate F-35 a las bases de Puerto Rico, con el fin de reforzar el contingente militar de EE.UU. que se encuentra en las fronteras marítimas de Venezuela para combatir al Cártel de los Soles.

Este aviso ocurre luego de que el jueves 4 de septiembre, 2 aviones F-16 de la Fuerza Aérea de Venezuela, sobrevuelen un destructor de los Estados Unidos ubicados en el mar Caribe. Debido a esta acción, Donald Trump anunció la medida indicada, además de acceder al permiso de derribo de toda aeronave de Venezuela que sea una amenaza o sea parte del Cártel de los Soles.

A pesar de ello, hasta la actualidad, no hay información oficial sobre la llegada de estos aviones a tierras puertorriqueñas, mucho menos a los portaaviones de los Estados Unidos que se encuentren cerca del recinto militar.

Conclusión

El video muestra el aterrizaje de un F-35 en un portaaviones italiano el 11 de abril de 2025, como parte del ejercicio militar multisectorial con la OTAN llamado "Mare Aperto"; no la llegada de dichos aviones a bases en Puerto Rico. Hasta la publicación de esta nota, aún no hay confirmación oficial de que dicho convoy militar haya llegado a las bases militares puertorriqueñas.

