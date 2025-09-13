HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad
EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     
Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?
Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     Final del 'Mundial de Desayunos': ¿cómo votar por pan con chicharrón?     
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

La OTAN activa la operación ‘Centinela Oriental’ en Europa tras incursiones de drones rusos en Polonia

Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido se comprometieron a enviar tropas y recursos para reforzar la defensa ante una nueva invasión rusa.

El secretario general de la OTAN advirtió con tomar acciones frente a la amenaza de Rusia.
El secretario general de la OTAN advirtió con tomar acciones frente a la amenaza de Rusia. | Composición LR

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, confirmó el viernes 12 de septiembre que la alianza política y militar europea y americana activó la operación ‘Centinela Oriental’, luego de que varios drones rusos ingresaran al espacio aéreo de Polonia. “Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN. Por lo tanto, debemos dejar clara nuestra capacidad para defender nuestro territorio”, declaró.

La incursión, calificada por Polonia como un “ataque”, provocó una respuesta inmediata del bloque militar, que movilizó recursos aéreos y marítimos. Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido fueron los primeros países en comprometer tropas y equipos. España también anunció su adhesión a la misión.

El primer ministro de Polonia Donald Tusk advirtió que se trata de una "provocación sin precedentes" contra la soberanía. Foto: composición LR/AFP

El primer ministro de Polonia Donald Tusk advirtió que se trata de una "provocación sin precedentes" contra la soberanía. Foto: composición LR/AFP

PUEDES VER: Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

lr.pe

¿En qué consiste la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN?

La operación ‘Centinela Oriental’ forma parte de la respuesta estratégica de la OTAN ante las acciones recientes de Rusia en la región. Se desplegará a lo largo del flanco oriental, desde el Báltico hasta el mar Negro. De acuerdo con Rutte, esta misión aportará “flexibilidad y fortaleza a nuestra postura” y demostrará que el bloque “siempre está listo para defender”.

Por su parte, el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, detalló que la operación incluirá “capacidades mejoradas, defensas aéreas y terrestres integradas, y un mayor intercambio de información”. Según Grynkewich, la medida será “ágil y flexible”, y permitirá responder con rapidez ante amenazas específicas.

PUEDES VER: Birmania: junta militar lanza ataque aéreo contra dos escuelas secundarias y mata a 19 estudiantes

lr.pe

Rusia envía drones en espacio aéreo de Polonia

La noche del miércoles 10 de septiembre, al menos 21 drones de origen ruso ingresaron en el espacio aéreo de Polonia, lo que provocó una reacción inmediata de la defensa aérea polaca y de las fuerzas aliadas de la OTAN. Varios de estos dispositivos fueron derribados, pero no todos fueron localizados, según informaron funcionarios de Varsovia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó la acción como un “ataque” y descartó la posibilidad de que se tratara de un error. “También desearíamos que el ataque con drones contra Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos”, escribió en redes sociales.

Notas relacionadas
Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

LEER MÁS
China-Rusia, el nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

China-Rusia, el nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

LEER MÁS
Trump advierte que su paciencia con Putin "se agota" rápidamente y critica falta de acuerdo con Zelenski

Trump advierte que su paciencia con Putin "se agota" rápidamente y critica falta de acuerdo con Zelenski

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS
Papa León XIV agradece a población de Lampedusa por recibir a inmigrantes: "Son un baluarte de humanidad"

Papa León XIV agradece a población de Lampedusa por recibir a inmigrantes: "Son un baluarte de humanidad"

LEER MÁS
Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota