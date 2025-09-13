El secretario general de la OTAN advirtió con tomar acciones frente a la amenaza de Rusia. | Composición LR

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, confirmó el viernes 12 de septiembre que la alianza política y militar europea y americana activó la operación ‘Centinela Oriental’, luego de que varios drones rusos ingresaran al espacio aéreo de Polonia. “Rusia violó el espacio aéreo de la OTAN. Por lo tanto, debemos dejar clara nuestra capacidad para defender nuestro territorio”, declaró.

La incursión, calificada por Polonia como un “ataque”, provocó una respuesta inmediata del bloque militar, que movilizó recursos aéreos y marítimos. Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido fueron los primeros países en comprometer tropas y equipos. España también anunció su adhesión a la misión.

¿En qué consiste la operación ‘Centinela Oriental’ de la OTAN?

La operación ‘Centinela Oriental’ forma parte de la respuesta estratégica de la OTAN ante las acciones recientes de Rusia en la región. Se desplegará a lo largo del flanco oriental, desde el Báltico hasta el mar Negro. De acuerdo con Rutte, esta misión aportará “flexibilidad y fortaleza a nuestra postura” y demostrará que el bloque “siempre está listo para defender”.

Por su parte, el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, detalló que la operación incluirá “capacidades mejoradas, defensas aéreas y terrestres integradas, y un mayor intercambio de información”. Según Grynkewich, la medida será “ágil y flexible”, y permitirá responder con rapidez ante amenazas específicas.

Rusia envía drones en espacio aéreo de Polonia

La noche del miércoles 10 de septiembre, al menos 21 drones de origen ruso ingresaron en el espacio aéreo de Polonia, lo que provocó una reacción inmediata de la defensa aérea polaca y de las fuerzas aliadas de la OTAN. Varios de estos dispositivos fueron derribados, pero no todos fueron localizados, según informaron funcionarios de Varsovia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó la acción como un “ataque” y descartó la posibilidad de que se tratara de un error. “También desearíamos que el ataque con drones contra Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos”, escribió en redes sociales.